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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منه صبح الأولى على الجمهورية: فضلت الفندقية عن الثانوية العامة لعشقى للسياحة والطيران

منه صبح
منه صبح

 بحب السياحة والطيران وفضلت الثانوية الفندقية عن الثانوية العامة رغم تفوقي على مدار سنوات التعليم وعمرى ما تخيلت أنى أطلع الأولى على مستوى الجمهورية كان كل حلمى الأولى على مستوى المحافظة، هكذا بدأت منة صبح محمد الديب، الطالبة بمدرسة رأس البر الفندقية، التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية بدمياط، والحاصل على المركز الأول على مستوى الدبلومات الفنيه لعام ٢٠٢٣ ، حديثه “ لصدى البلد” .

متوقعتش اطلع الأولى على الجمهورية 

 وأكدت منة صبح أنها سعيدة بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.
وأشارت منه صبح أبنة قريه الشيخ ضرغام  التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية إلى أنها تلقت اتصالا من الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أكد حصولها على المركز الأول على مستوي الدبلومات الفنية لعام 2023 على مستوى الجمهورية.

والدى ووالدتى اصحاب الفضل في تفوقي
 وقالت منة صبح الديب، تعبت  اجتهدت وربنا أكرمنى بالتوفيق ولم أكن اتوقع  أن أكون ضمن الأوائل في الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية وهذا توفيق وفضل من المولى تعالى، نتيجة دعوات والدي ووالدتى واجتهادي.

احلم بالدكتوراة والتميز
واشارت إلى أنها ستعمل دراستها في الجامعة وتوجه بالشكر إلى معلمتنا وكل من دعمها من أسرتها ومن المدرسة.

وتابعت أنها تحلم بأن تكمل دراستها وتحصل على الدكتوراه بجانب عملها بمجال السياحة.

https://fb.watch/lCzOxJFveY/?mibextid=RUbZ1f

دمياط الأول على مستوى الجمهورية التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الثانوية الفندقية الثانوية العامة الدكتور محمد مجاهد السياحة والطيران

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