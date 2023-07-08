كاتي المرأة الحديدية بدهب أول مدربة غطس تقود السياح في أعماق البحر

كاتي ظريف ٣٣ سنة سيدة قوية لا تخشي أسماك القرش تغوص ليلا في أعماق البحر هي دليل ومرشد تحت الماء تقود عشرات السياح للغوص في أعماق البحر .



كاتي أول مدربة غطس بدهب تجوب الأعماق غطسا ترتدي بدلة الغطس وتحمل انابيب الأوكسجين فوق ظهرها تتحمل مسئولية سياح كدليل ومرشد سياحي تحت البحر .

كاتي ظريف



التقي موقع " صدي البلد " الاخباري بالغطاسة كاتي ظريف وهي تقوم بغطسة ليلية علي ضوء القمر .



قالت ان حياتها تغيرت وأصرت علي تعلم الغوص بتشجيع من الخبير السياحي علي عايش مشيرا إلي أنها حصلت علي دورات و كورسات وتدرب رياضيا من أجل اللياقة البدنية والتنفس .



وأضافت ظريف أن اسعد الغطسات تقوم بها ليلا علي ضوء القمر لرؤية الأسماك الملونة والشعاب المرجانية النادرة .



وأشارت ظريف أنها لا تخشي اسماك القرش وتقوم برحلات غطس في الغردقة لرؤيتها حيث أنه لا توجد اسماك قرش في دهب وخليج العقبة .

و كاتي لها مواهب متعددة فهي كانت أول مسحراتي بدهب في ليالي رمضان وممثلة في مسرحيات قصر ثقافة دهب وتتحدث عدة لغات مدربة غطس في الاعماق وتمارس الرياضة يوميا علي شواطئ دهب .

كاتي المرأة الحديدية

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