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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا مصطفي تخطف الأنظار في احدث ظهور

داليا مصطفي
داليا مصطفي

شاركت الفنانة داليا مصطفي  متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور  والفيديوهات "إنستجرام"


وظهرت داليا مصطفي بي مني جيب ونسقت عليه تيشيرت باللون الأزرق، وتسريحة شعرها الكيرلي مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق. 

 

قصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية،  من خلال قصة عمر والذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.
  

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي، ويتكون من ١٥ حلقة.

 

 

الفنانة داليا مصطفى سماح الحريري علاقة مشروعة مسلسل علاقة مشروعة ياسر جلال

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