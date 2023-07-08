بالكاجوال.. ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خطفت الفنانة ميرهان حسين ، انظار متابعيها بصورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ميرهان حسين وهى تستعرض رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق بشكل ملحوظ ، وهي ترتدي توب مجسم وبنطال جينز وتسريحه شعر مميزة، نالت إعجاب متابعيها.





كانت الفنانة ميرهان حسين قد أعلنت عن اعتزالها الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اختفت عن الأضواء وعن مواقع التواصل الاجتماعي على غير عادتها.

وكتبت ميرهان حسين: "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف، ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل، اللي بيحبوني شكراً وكتر خيركم، واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ماقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني، سلام".

وأضافت: "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني، تعبت لذلك اعتزل".