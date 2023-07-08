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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد..الرئيس الأوكراني يتحدى موسكو بزيارته هذه الجزيرة

زيلينسكي
زيلينسكي

في تحدٍ لموسكو، زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، جزيرة "زمييني" التي تعرف أيضا باسم "جزيرة الأفعى"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.

واستعادت أوكرانيا الجزيرة بعد معارك استمرت لأشهر مع  القوات الروسية التي سيطرت عليها.

ونشر موقع الرئاسة الأوكرانية على الإنترنت مقاطع فيديو تظهر تجول زيلينسكي  في جزيرة الأفعى التي تقع في البحر الأسود.

ويبدأ الفيديو بلقطات على متن قارب سريع كان على متنه زيلينسكي قبالة سواحل الجزيرة.

وتجول الرئيس الأوكراني في الجزيرة ووضع إكليلا من الزهور على نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين ماتوا في الجزيرة، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.

وعلق  زيلينسكي وقال : " نحن موجودين في جزيرة الأفعى، جزيرتنا التي لن يغزوها المحتل أبدا، مثل بقية أنحاء أوكرانيا، لأننا بلد الشجعان.. اليوم كرّمنا أبطالنا الأوكرانيين، كل الجنود الذين قاتلوا من أجل هذه الجزيرة ومن أجل تحريرها.. ورغم أنها قطعة صغيرة من أرضنا وسط بحرنا الأسود، إلا أنها دليل عظيم على أن أوكرانيا ستستعيد كل جزء من أراضيها".

وأصرت أوكرانيا على استعادة "جزيرة الأفعى" من روسيا، كونها مهمة لها جغرافيا وثقافيا.

وتعد الجزيرة  مهمة رغم أن  مساحتها تبلغ 0.17 كيلومتر مربع، ويصل طولها إلى 662 مترا وعرضها 440 مترا.
تقع أعلى نقطة فيها نحو 41 مترا، وتقع الجزيرة في موقع استراتيجي مميز بالبحر الأسود قبالة سواحل أوكرانيا ورومانيا، وسميت بهذا الاسم لأن ثعابين بيضاء اللون تعيش فيها.

وتمثل تلك الجيرة  للجيش الروسي في عمليته العسكرية "بوابة التأمين الرئيسية ومفتاح التحكم في البحر الأسود".

 

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