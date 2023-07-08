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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإقليمي للأغذية والأعلاف يستقبل فول وصويا وشعير وعباد شمس أوكرانى خلال عيد الاضحي

صدى البلد

ذكر المركز الإقليمي للأغذية و الاعلاف أنه أصدر 500 شهادة جمركية واردات إضافات أعلاف و أسمدة عبر الموانئ و المنافذ الجمركية المختلفة  خلال شهر يونيو. وأوضح أن منها 253 شهادة أسمدة ومنظمات نمو و247 شهادة إضافات أعلاف.

 وأشار المركز إلى أن آخر يومين  في شهر يونيو شهدا وصول عدد من البواخر الي ميناء الدخيلة و استمرت عمل نوبتجيات سحب العينات من  الباخرة بلقيس التي تحمل 4000 طن كسب فول صويا ارجنتيني و الباخرة أناتيا التي تحمل 2877.320 طن كسب عباد شمس اوكراني و الباخرة يوني كيه 6584.080 طن شعير أوكراني للتفريغ بميناء الدخيلة. 

 

وأوضح الدكتور أحمد العكازي مدير الإقليمي للأغذية والأعلاف أن  اللجنة العليا للمركز قامت بتسجيل 241 صنف أسمدة، بعد موافقة لجنة المخصبات و معهد بحوث الأراضي و كذلك  677 استمارة تسجيل إضافات أعلاف مستوردة و محلية الصنع بعد اعتمادها من قطاع الانتاج الحيواني. ، بالإضافة لدور المركز في الرقابة علي ما تنتجه مصانع الاعلاف والإضافات، حيث تم تحليل 4134 عينة لأعلاف دواجن و مجترات وأسماك و حيوانات أليفة. وأصدر المركز شهادات مطابقة للمواصفات لـ 89 شحنة صادرات أعلاف.

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