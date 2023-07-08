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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال.. مرتضي منصور عن إمام عاشور: كسبان فيه 80 مليون ومش فارق معايا.. ورسالة شديدة اللهجة من إبراهيم فايق

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

مرتضي منصور عن إمام عاشور.. كسبان فيه 80 مليون ومش فارق معايا

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تعليق مرتضى منصور على انتقال إمام عاشور للأهلي أو بيراميدز.

وكتب عبر فيسبوك: "مرتضى منصور قال عن رحيل إمام عاشور للأهلي أو بيراميدز أنا اشتريته بـ١٠ مليون وبيعته بـ٩٠ مليون.. مش فارق معايا أنا كسبت فيه وخلاص".

 

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

وجه الإعلامي الرياضي، إبراهيم فايق، رسالة للاعب الزمالك السابق إمام عاشور، خلال برنامجه على فضائية أون تايم سبورت.  

وقال: “اللي بيعمله إمام عاشور عك كروي، لاعب على مستوى كبير وبحترمه، ولكن قرار غريب بعد قراره الاحتراف رجع ريح.. حرام عليك نفسك”. 

 

شاهد.. درة تتألق بإطلالة جريئة من أحدث جلسة تصوير

تألقت الفنانة درة بإطلالة صيفية، في جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت درة بشورت قصير وتوب بالألوان المبهجة الزاهية، على شاطيء البحر، ولفتت الأنظار حولها بجمالها.

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