افتتاح الملتقى الأول للموارد البشرية بـ شباب ورياضة الدقهلية ..صور

شاركت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم السبت و عثمان العزب مدير عام إدارة الموارد البشرية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، افتتاح وحضور الملتقي الأول للموارد البشرية، والذي تنفذه الإدارة المركزية للموارد البشرية، خلال الفترة من 7 وحتي 8 يوليو الجاري، بالمركز الاوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي.

وافتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الملتقي الأول للموارد البشرية تحت عنوان " ريادة الأعمال وأساس النجاح"، بمشاركة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ وهيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء عمرو عادل، وبحضور اللواء محمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والمستشار أحمد عبد الحليم المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم، والدكتور خالد مسعود رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية، مديري مديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية.

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من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي أهمية الملتقي الأول للموارد البشرية والذي يقام تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ وفي ظل اهتمام القيادة السياسية برفع كفاءة العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة وتحقيق الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

يهدف الملتقي الأول للموارد البشرية، إلي توحيد رؤية عمل الموارد البشرية من خلال التقسيمات الأربعة التي حددها مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهي ( عمليات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والاستحقاقات والمزايا وإدارة وتنمية المواهب ومن المنتظر أن يتم مناقشه النماذج الخاصه بالعاملين بالشباب والرياضة وكذلك بطاقات الوصف والاستفسارات الخاصة بمنظومة الدفع الالكتروني و تقارير الكفاية ومعايير اختيار قيادات الصف الثاني والثالث ومجالات التدريب للعاملين بمنظومة وزارة الشباب وجميع مديريات الشباب والرياضة.

كما شاركت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " إدارة الموارد البشرية"، و"نظم المعلومات"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس الجلسة الافتتاحية ووقائع اليوم الأول من الملتقى، بحضور ناجي إسماعيل، وأحمد إبراهيم عرابي، و رحاب احمد عطوه، و نوره عيد محمد، و حوريه حسن محمود، بالإضافة إلى مشاركة إدارات الموارد البشرية على مستوى المديريات.



يأتي تنفيذ فعاليات الملتقى الأول للموارد البشرية بدعم ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،والذي يقام لأول مرة وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالعنصر البشري والاستثمار في الأفراد ورفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري بالدولة وتحقيق العدالة و المساواة بين الموظفين وتطبيق معايير الشفافية في اختيار القيادات

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