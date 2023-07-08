ادعولها بالشفاء .. مفيدة شيحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها والدتها خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن الفترة الماضية كانت صعبة صحيا على والدتها، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن ياريت تدعو لأمي باكتمال الشفاء، وهي الآن بتتفرج عليا وبقالها فترة كبيرة لم تشاهدني بسبب وعكتها الصحية.

وتابعت مفيدة شيحة، أن نفس أمي في الدنيا دي الدنيا كلها، وربنا يشفيها ويعافيها يارب العالمين، مقدمة الشكر لكل من اهتم بالسؤال عن حالتها الصحية.





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بعد أزمة حفليّ مدحت صالح و الحجار| رسالة قوية من مفيدة

وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، رسالة قوية بعد أزمة حفليّ المطرب مدحت صالح و المطرب علي الحجار، مستنكرة إقامة الحفلين في يوم واحد وفي وقت واحد.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن ما حدث امس الفنان مدحت صالح وامامها حفل أخرى للمطرب الكبير على الحجار،

والاتنين قامة فنية طربية كبيرة.

وتابعت مفيدة شيحة، أن :"مكنش ينفع يتم تنظيم الحفلين في وقت واحد، وكل واحد فيهم كان المفروض يكون في يوم لوحدة ويكون الأمر منظم أكثر.



وأشارت مقدمة برنامج الستات، إلى المطرب مدحت صالح وعلي الحجار يمثلا مصر، ولهما اسم كبير في الوسط الفني والطرب، وكان لابد من التعامل مع كل نجم منهما باهتمام أكبر، وليس بهذه الطريقة.

https://youtu.be/zj35NpGrTm8