بعد أزمة حفلا مدحت صالح و الحجار| رسالة قوية من مفيدة شيحة

وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، رسالة قوية بعد أزمة حفلا المطرب مدحت صالح و المطرب علي الحجار، مستنكرة إقامة الحفلين في يوم واحد وفي وقت واحد.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن ما حدث امس الفنان مدحت صالح وامامها حفل أخرى للمطرب الكبير على الحجار،

والاتنين قامة فنية طربية كبيرة.

وتابعت مفيدة شيحة، أن :"مكنش ينفع يتم تنظيم الحفلين في وقت واحد، وكل واحد فيهم كان المفروض يكون في يوم لوحدة ويكون الأمر منظم أكثر.

وأشارت مقدمة برنامج الستات، إلى المطرب مدحت صالح وعلي الحجار يمثلا مصر، ولهما اسم كبير في الوسط الفني والطرب، وكان لابد من التعامل مع كل نجم منهما باهتمام أكبر، وليس بهذه الطريقة.

