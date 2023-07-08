بعد واقعة التحرش بها.. 10صور لـ إيمان العاصى تثير الجدل

تصدرت الفنانة إيمان العاصى ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد كشفا عن تعرضها للتحرش في طفولتها من رجل كبير في السن.

وتتميز إيمان العاصى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ايمان العاصى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.

وخلال لقائها مع برنامج "بلا تصنيف" الذي يعرض عبر قناة LBC، روت إيمان العاصي ما تعرضت له لأول مرة "اتعرضت للتحرش من راجل كبير في السن، كان بيصلح حاجات عندنا في البيت لأن ماما كانت بتجدد المطبخ فكان بيجي باستمرار وهو بالنسبالي مش غريب كنت بثق فيه وكان ساكن قريب مننا فكنت دايما بشوفه لأنه كمان كان بيصلح الحاجات عند الجيران".

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