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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انضمام عضو جديد لتشكيل لافيينا بدورى المحترفين

صدى البلد

استقر مجلس إدارة نادي لافيينا برئاسة محمود الأسيوطي على تعيين أحمد عمر المعد البدنى لينضم لجهاز فريق لافيينا بالموسم الجديد بدورى المحترفين.

وبانضمام المعد البدنى يكتمل تشكيل الجهاز الفنى للفريق الأول لنادي لافيينا، وجاء تشكيل الجهاز الفنى كالآتى:


أحمد عيد عبدالملك  مديرًا فنيًا 
وائل حبيب المدير الرياضي
أحمد صلاح المدرب العام 
ومحمد عبدالسلام المدرب  
أحمد مصطفى مدرب حراس المرمى
 عماد حمدى إخصائى العلاج الطبيعى 
محمد أكرم شئون لاعبين 
سامح الفيومى مدير المركز الإعلامى للنادي

وكان قد استقر مجلس إدارة نادي لافيينا برئاسة محمود الأسيوطي على تعيين أحمد عيد عبد الملك مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم خلفاً لجورج جاليدى.

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