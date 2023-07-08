ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

عين الجمل من أهم الثمار التى تشبه المخ، وتتميز بالطعم المميز وتعتبر من أهم المكسرات التى نستخدمها فى حياتنا، وخاصة فى شهر رمضان، كما تحتوى على العديد من الفوائد التى تفيد جسم الإنسان.



يحتوى عين الجمل على العديد من الفيتامينات "كفيتامين ه و ب"، كما أنه يحتوى على بعض المعادن الهامة للجسم كالكالسيوم والحديد والبروتين والبوتاسيوم.



نقدم لكم بعض الفوائد التى يحصل عليها الجسم بعد تناوله لعين الجمل وفقا لموقع هيلثى..



1- يخلصك من الشعور بالتوتر والقلق والضغط النفسى، ويحد من إصابتك وتعرضك للاكتئاب.

2- يشعرك بالشبع فترات طويلة وبالتالى يعمل على تخلصك من الوزن الزائد.

3- يعمل على تقوية الذاكرة ويحد من إصابتك بالنسيان.

4- يحميك من الإصابة بأمراض القلب.

5- يحد من إصابتك بانسداد الشرايين.

6- يرفع نسبة ذكائك.

7- يحد من ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم والدهون الثلاثية.

8- يحد من الإصابة بالسكنات الدماغية .

9- يقى من الإصابة بالأزمات القلبية.

10- يحد من التعرض للإصابة بتجلطات الدم.

11- يقوى المناعة ويحد من الإصابة بأمراض الشتاء.

12- يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تقى من الإصابة بالسرطان.

13- يقوى الشعر ويجعله غير قابل للتساقط.

14- يؤخر ظهور علامات تقدم العمر ويجعلك أكثر شبابا.

15- يخلصك من ارتفاع ضغط الدم.