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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

صدى البلد

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له برفقة زوجته عبر حسابه الرسمى على إنستجرام خلال تواجده باليونان.

وتتميز زوجة محمد رمضان بالهدوء والعفوية، فهى لا تلجأ لخطف الأنظار إلا برفقته وظهورها دائما بجانبه.

وكانت زوجة الفنان محمد رمضان، تصدرت تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل،من قبل  بعد حديث "رمضان" عنها قائلا "من المستحيل أن يتزوج مرة أخرى أو يجمع أكثر من زوجة في وقت واحد كما يفعل في مسلسله الجديد العمدة”.

وتتألق زوجة محمد رمضان، بستايل أنيق مميز ومختلف، فهى تميل إلى الملابس الكاجوال الجريئة وقليلا ما ترتدي فساتين، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج الذي يتماشى مع بشرتها ناصعة البياض، ولا تغير لون شعرها الأشقر.

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الملابس الكاجوال الفنان محمد رمضان برفقة زوجته زوجة محمد رمضان رفقة زوجته محمد رمضان

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