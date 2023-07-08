عمرو أديب: لم يتخيل أحد استمرار حرب السودان كل هذا الوقت

‏قال الإعلامي عمرو أديب، إن حرب السودان ما زالت مستمرة، رغم أن الناس نسوا أنا ما زالت مشتعلة، وبالطبع نعلم تأثير الحرب السلبي على مصر.

‏وأضاف عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"،: "بدهشة شديدة، كانت هناك مجموعة من الأخبار اليوم، تتعلق بأن الجيش السوداني أصبح لديه طائرات مسيرة من تركيا، الطائرة التي أصبح لها مكانة في الساحة الدولية، والعجيب في الأمر، أن لا أحد كان يتخيل أن هذه الحرب ستستمر كل هذا الوقت".

قوات الدعم السريع

وأضاف عمرو أديب: “لم يكن أحد يتخيل أن قوات الدعم السريع بهذه القوة، وستستغرق كل هذا الوقت حتى تُهزم، رغم أن عددها قليل، ونحن نتحدث أيضا عن الجيش السوداني بقوته، يحارب مجموعة من الناس”.