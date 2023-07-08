عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أحمد مجاهد: 30 يونيو كانت ثورة للحفاظ على الهوية

صدى البلد

أعرب الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، عن سعادته بحضور ندوة “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” تحت عنوان «ثورة 30 يونيو.. ذكرى صمود الشعب أمام إرهاب الإخوان».

وأوضح مجاهد، أنه لا بد من الاعتراف بأن الثورة ثورة شباب، منذ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013، حتى وإن شارك فيها بعض الشيوخ، فهي الثورة كانت للحفاظ على الهوية.  


وأوضح أنه من الأمور المهمة في ثورة 30 يونيو، الاستجابة الشعبية بالوعي الجمعي للمصريين، مضيفًا أننا لو تحدثنا عن أن اعتصام المثقفين هو الشرارة الأولى في 30 يونيو؛ فالمثقفين لم يأتوا بهذا من عندهم، ولكنهم رأوا أن هذا هو احتياج الشعب. 

وأضاف أن الإخوان كانوا يستهدفون الثقافة والنشر بصفة خاصة، فكان رئيس اتحاد الناشرين المصريين، كادر إخواني، وكانت صناعة النشر 80% منها إخوان، مشيرًا إلى أن وزير الثقافة الإخواني كان يريد هدم مكتبة الأسرة، وقلت له إن المكتبة بها أسماء أكبر مني ومنك.

وقال إن هَمّ الإخوان الأول، كان محاربة الثقافة ومحاربة الشعب، موضحًا أن جزءا كبيرا من التصويت الذي جاء بالإخوان، كان تصويتا عقابيا.

وأضاف أنه ستظل المقولة العبقرية في 30 يونيو: "أنا مش كافر أنا مش ملحد.. يسقط يسقط حكم المرشد" خالدة للأبد، مؤكدًا أن الشعب المصري الواعي، سرعان ما اكتشف أن تنظيم الإخوان الإرهابي هو تنظيم سياسي وليس فصيل ديني.

أدارت الندوة، الإعلامية آدا جاد، وشارك فيها الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب سابقًا، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لطفي سالمان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

30 يونيو 2013 30 يونيو 25 يناير ارهاب الاخوان أحمد مجاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

هدّد ثرية عربية بـ صور وفيديوهات عارية | قرار عاجل ضد شاب مصري

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

ترشيحاتنا

أسعار نيسان صني موديل 2024 في السوق المصري | صور

سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة اليوم 9-7-2023

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 9 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

مهاجم إفريقي سوبر يقترب من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

نهائي أمم إفريقيا| المنتخب الأولمبي يتعادل 1/1 مع المغرب.. و«الزلزولي» تحت الحصار

غلق حديقة الحيوان لمدة عام .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

5 وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي

فيديو

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ