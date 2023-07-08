أحمد مجاهد: 30 يونيو كانت ثورة للحفاظ على الهوية

أعرب الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، عن سعادته بحضور ندوة “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” تحت عنوان «ثورة 30 يونيو.. ذكرى صمود الشعب أمام إرهاب الإخوان».

وأوضح مجاهد، أنه لا بد من الاعتراف بأن الثورة ثورة شباب، منذ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013، حتى وإن شارك فيها بعض الشيوخ، فهي الثورة كانت للحفاظ على الهوية.

وأوضح أنه من الأمور المهمة في ثورة 30 يونيو، الاستجابة الشعبية بالوعي الجمعي للمصريين، مضيفًا أننا لو تحدثنا عن أن اعتصام المثقفين هو الشرارة الأولى في 30 يونيو؛ فالمثقفين لم يأتوا بهذا من عندهم، ولكنهم رأوا أن هذا هو احتياج الشعب.

وأضاف أن الإخوان كانوا يستهدفون الثقافة والنشر بصفة خاصة، فكان رئيس اتحاد الناشرين المصريين، كادر إخواني، وكانت صناعة النشر 80% منها إخوان، مشيرًا إلى أن وزير الثقافة الإخواني كان يريد هدم مكتبة الأسرة، وقلت له إن المكتبة بها أسماء أكبر مني ومنك.

وقال إن هَمّ الإخوان الأول، كان محاربة الثقافة ومحاربة الشعب، موضحًا أن جزءا كبيرا من التصويت الذي جاء بالإخوان، كان تصويتا عقابيا.

وأضاف أنه ستظل المقولة العبقرية في 30 يونيو: "أنا مش كافر أنا مش ملحد.. يسقط يسقط حكم المرشد" خالدة للأبد، مؤكدًا أن الشعب المصري الواعي، سرعان ما اكتشف أن تنظيم الإخوان الإرهابي هو تنظيم سياسي وليس فصيل ديني.

أدارت الندوة، الإعلامية آدا جاد، وشارك فيها الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب سابقًا، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لطفي سالمان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.