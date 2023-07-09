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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يشيد بأداء منتخب مصر للشباب بعد طرد محمود صابر

فرج عامر
فرج عامر

علق المهندس فرج عامر علي أداء منتخب مصر للشباب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب فرج عامر:"منتخب مصر للشباب  يلعب بمنتهي الرجولة النهائي الافريقي امام المغرب بعشرة لاعبين   بعد طرد محمود صابر  الذي أحرز هدف مصر".

ووجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة غامضة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب فرج عامر عبر حسابه على “فيسبوك”: "عندما تظن أن كل شيء يسير ضدك، تذكر أن الطائرة تطير ضد الريح وليس معها".

ونجح فريق النجوم بقيادة شاكر عبد العال في التأهل لدور الـ 8 من بطولة كأس مصر بعد إقصاء نادي سموحة  والتفوق عليه بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة كأس مصر.

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