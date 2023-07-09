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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي صبري يكشف تفاصيل في حياته الشخصية والفنية.. فيديو

رامى صبرى
رامى صبرى

يحل المطرب رامي صبري، ضيفا على الإعلامية جيهان عبد الله في برنامج أجمد 7، اليوم الأحد الموافق 9 يوليو، عبر راديو نجوم إف إم.

ويكشف رامي صبري، الكثير من الكواليس حول مشواره الفني، بجانب تقديمه باقة من أجدد أغانيه، وأشهرها أغنية يمكن خير.

ويعد برنامج أجمد 7 من أشهر البرامج الإذاعية المختصة بالأغاني في مصر والعالم العربي، ومن تقديم الإعلامية جيهان عبد الله من الأحد للخميس، في تمام الساعة 7 مساء.

رامى صبرى 

يذكر أن اشتعلت ازمة بين كل من الفنان تامر عاشور، ورامي صبري، خلال الساعات القليلة الماضية.

وذلك بعد ما كتب رامي، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: "شكرا يا تمورا على كلامك عني، ودايما لما بيكلموني إني أعمل حفلة وأني أختار حد معايا في أي حفل خارج أو داخل مصر بختارك أنت أول واحد لأنك فنان وموهوب جدا جدا، وتستحق إنك تكون معايا في حفل واحد وعلى مسرح واحد وجنبي في دعايا الحفل كمان".

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وكان المطرب تامر عاشور ، رد على سؤال أسما إبراهيم، حول أخذ رامي صبري أجر أكبر منه في حفلهم بالكويت، قائلا: "أنا معرفش هو أخذ كام ولكن حتى لو رامي طلب أكتر مني بعشر مرات فهو يستحق، ولكن هي مش بالسعر، هي باختيار الأغاني والجمهور".

ولم يعلق تامر عاشور على الاستوري التي قام رامي صبري بكتابتها ولكن الجمهور سخر من رامي صبري واعتبر ان ما كتبه اهانة ولا يصح خاصة وان تامر عاشور لو يسئ إلى رامي صبري.

جاءت تعليقات الجمهور كالتالي: من الواضح يا جماعه ان احنا فعلا محتاجين نمنع السوشيال ميديا عن بعض الفنانين و الممثلين و الاعلامين و نمنع المايكات لان فيه عمليه تشويه بسبب شويه جهل و نقص و مرض البعض والموضوع زي ما ليه فوايد كتيره ليه اضرار كتيره اوي وده مثال بسيط الاستاذ رامي صبري بيكلم تامر عشور علي انه فنان صاعد و بيقولو تستحق تبقي معايه !ده عبث ونقص و قله ادب".

وجاء احد التعليقات كالتالي: "رامي صبري بيتكلم عن تامر عاشور على إنه فنان مبتدئ وهو بيعطف عليه وبيطلعه معاه وكده، وناسي إن في بينهم علاقة قوية جدًا وهي إن تامر عاشور يبقى عم رامي صبري".

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