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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوبة طفلين في عمر الـ13 تثير الجدل على السوشيال ميديا| ما القصة؟

صدى البلد

انتشرت بشكل كبير علي السوشيال ميديا صورة متداولة لطفل وطفلة في عمر 13 عاما أثناء خطبتهما.

وأثارت الصورة حالة جدل كبير بين رواد السوشيال ميديا وهاجموا بشكل كبير أهل هذين الطفلين، لما يرتكبوه من جريمة بشعة في حق أطفالهم.. لذلك نرصد في هذا التقرير مخاطر زواج الأطفال وطرق الحد من هذه الظاهرة.

 

 


أكد الدكتور أحمد علام خبير العلاقات الأسرية أن زواج الأطفال مشكلة عالمية في العديد من البلدان والثقافات والأديان والأعراق المختلفة، لكن الدول النامية تعد الأكثر شهرة بهذا النوع من الزواج المبكر هو أحد الممارسات الضارة التي لا تزال تسرق ملايين الفتيات تحت سن 18 في جميع الدول النامية من طفولتهن.

وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة فان أعلى مستويات الزواج المبكر تكمن في أفريقيا حيث 38٪ من الفتيات يتزوجن وهن أطفال، وفي جنوب آسيا 30٪ يتعرضن للزواج المبكر مقارنةً بـ 25٪ في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. أما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فهناك 17٪ من حالات زواج القاصرات، و 11٪ في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.


مخاطر الزواج المبكر:

أشار الدكتور أحمد علام إلى أن هناك العديد من الأخطار المتعلقة بمشكلة الزواج المبكر، ومن هذه المخاطر:

⁃ زيادة نسبة التسرب من التعليم لأن مثل هذه الزواجات تجعل هؤلاء الأطفال لا يستكملون تعليمهم وبالتالي ترتفع نسبة الامية في المجتمع.

⁃ زواج الأطفال المبكر يترتب عليه طلاق مبكر، وزيادة نسبة تشرد الأبناء في حالة الإنجاب.
⁃ ارتفاع نسبة المرأة المعيلة، بسبب الانفصال لأن مثل هذه الزيجات لن تستمر كثيرا، فتكون النتيجة انها بمجرد ان تنجب يتم الانفصال.

⁃ يعد الحمل المبكر أحد مخاطر زواج الأطفال، وهذا الأمر بدوره يؤثر على الصحة الإنجابية للفتيات.

⁃ تزداد احتمالية تعرض الفتيات المتزوجات مبكراً للعنف والإساءة والعلاقات الجنسية القسرية بسبب الاختلاف في السن والثقافة بين الزوجين.

⁃ تعد الفتيات القاصرات التي تم تزويجهن في سن مبكرة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية.

⁃ يمنح الذهاب إلى المدرسة الفتيات خيارات وفرصاً في الحياة، ما يسمح لهن بلعب دور نشط في مجتمعاتهن وكسر حلقة الفقر. لكن من غير المحتمل أن تلتحق الفتيات المتزوجات في سن صغير بالمدرسة.

⁃ من أكثر مخاطر زواج الأطفال إيلاماً هو الموت المبكر. حيث أن الفتيات تحت سن 15 سنة أكثر عرضة للوفاة أثناء الولادة بخمس مرات من النساء في العشرينيات من العمر ويواجهن مخاطر أكبر للإصابة بتلك الأمراض المرتبطة بالحمل مثل ناسور الولادة.

 

طرق الحد من الزواج المبكر:

وأوضح خبير العلاقات الأسرية أن هناك طرقا كثيرة للحد من الزواج منها:-

⁃  فرض القوانين والسياسات اللازمة للحد من زواج القاصرات.

⁃ على الرغم من وجود قوانين تمنع زواج الأطفال في العديد من البلدان. إلا أن هذه القوانين لا تدخل حيز التطبيق.


⁃ تقديم الحوافز الاقتصادية للزواج المتأخر ففي بعض البيئات والثقافات تعتبر معالجة العوامل الاقتصادية المرتبطة بالزواج المبكر مثل ممارسات المهور ضرورية لتطوير برامج ناجحة تؤخر سن الزواج بين الفتيات.


⁃ تنفيذ برامج التعبئة المجتمعية والدعوة إلى إحداث تغييرات في المواقف والأعراف الاجتماعية من خلال برامج توعوية مجتمعية متكاملة من خلال المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الدينية والمؤسسات الصحية والمنظمات المدنية المحلية الأخرى والمدارس.


⁃ دعم التعليم بعد المدرسة الابتدائية ، تشير الدراسات إلى أن الفتيات المتعلمات أقل عرضة للموافقة على الزواج في سن مبكرة. لذا يجب أن تدعم تعليم الفتيات وتثقيفهن.


⁃ توفير سبل العيش الآمنة ، ويمكن للتعليم والتدريب المهني للفتيات أن يؤهلهم للعمل من اجل تحقيق دخل مناسب مما يساهم في تقليل اعتمادهن على العائلة واكتساب بعض الاستقلالية. هذا الأمر يمكنهم من تأجيل الزواج.

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