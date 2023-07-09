ناقد رياضي: منتخب مصر الأولمبي تعرض لظلم تحكيمي أمام المغرب.. فيديو

أكد أبو الوفا الخطيب الناقد الرياضي، تقديمه التحية للمنتخب الأولمبي بعد وصوله للمباراة النهائية لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة دون صخب إعلامي أو أي اهتمام يذكر من الاتحاد.

وقال أبو الوفا الخطيب، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن المنتخب الأولمبي المصري تعرض لظلم تحكيمي بالأمس أمام المغرب في لقاء النهائي أمام المغرب صاحبة الملعب.

لم تكن اللعبة تستحق ذلك

وتابع الناقد الرياضي، أن المغرب أصبحت المسيطرة على التدخل في قرارات التحكيم، خاصة بعد تعرض لاعب من منتخب مصر الأولمبي للطرد، ولم تكن اللعبة تستحق ذلك.





