داخل الجيم.. أحدث ظهور لـ حمدي فتحي عقب انتقاله للوكرة القطري

نشر حمدي فتحي، لاعب نادي الوكرة القطري، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر حمدي فتحي عبر خاصية “الاستوري”، من داخل الجيم، وهو يؤدي التمارين الرياضية، وتفاعل عدد من المتابعين مع ظهور حمدي فتحي.

وأشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بصفقة انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة القطري خلال الميركاتو الجاري.

وكتب الحساب الرسمي لـ “فيفا” عبر “إنستجرام”: “الدوري القطري ونادي الوكرة كسبا مقاتلاً في صورة لاعب وسط ملعب، حمدي فتحٍي".

رسميا.. الوكرة القطري يعلن تعاقده مع حمدي فتحي قادما من الأهلي

وأعلن نادي الوكرة القطري، عن تعاقده مع حمدي فتحي قادمًا من النادي الأهلي.

ونشر حساب نادي الوكرة على موقع “تويتر”، تغريدة، أعلن خلالها التعاقد مع حمدي بعقد يمتد لمدة 4 مواسم قادمة.

ولم يذكر الوكرة قيمة الانتقال، لكن تقارير قدرت قيمة الصفقة بمبلغ 3.5 مليون دولار.