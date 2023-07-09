عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز أن تعمل الزوجة دون إذن من زوجها ؟ علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء على سؤال: هل يجب أن تستأذن الزوجة في حال رغبتها بالعمل؟، وذلك خلال برنامج “من مصر”، على شاشة سي بي سي.

هل يجوز أن تعمل الزوجة دون إذن من زوجها ؟

وقال علي جمعة:" ربنا جعل هذه الأمور مبنية على العرف وأمرنا بهذا، فالعلاقة الزوجية تنشأ عن عقد واتفاق إرادتين ولا يوجد عقد بالإكراه، موضحاً أن هذا العقد مبني على العرف وعرف البلاد أن المرأة تعمل للمساعدة، فلو أراد غيره لاتفق".

وبين أن القضية ابتداءً أنه إذا سكتوا تذهب للعمل، مشيراً إلى أن هناك من يقول: "عاوز امرأة متشتغلش"، فنتفق على هذا العقد، فأولى شرط ما اشترط في الزواج.

حكم عمل المرأة

كشف الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، حكم عمل المرأة في الشرع، مشيرا إلى أن الخطاب يشمل الرجل والمرأة، في قوله جل تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

وأكد مفتي الجمهورية أن الوقت سنحاسب عليه يوم القيامة، والنبي قال: «إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها»، وبشأن عمل المرأة، لفت المفتي إلى أن الخطاب يشمل الرجل والمرأة، في قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.. .

وتابع المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «كل يوم فتوى»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على مدار الساعة في مجالات عدة، لجلب الرزق والأخلاق وذكر الله والعمل في منزله وخدمة أهله.. الخ.

ما معنى "أُحيط بثمره" في سورة الكهف ؟ د. علي جمعة يجيب

كيف يتم التأكد من صحة الحديث المنسوب لرسول الله؟ علي جمعة يجيب

الست ملهاش إلا بيت زوجها

قال الدكتور هانى تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن الإسلام كرم المرأة تكريما كبيرا، وسيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أمرنا بعدم التفرقة بين الأبناء سواء إناث أو ذكور.

وأضاف تمام، خلال حلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس": "هناك اشكالية مفهومة بصورة خطأ، إن الست ملهاش إلا بيت زوجها، ومن بيت زوجها إلى قبرها، طبعا مفيش اى حاجة فى الدين بتقول كده، ده القرآن الكريم جعل المكوث فى البيت عقوبة للمرأة عندما تأتى بالفحشاء، وهذا ليس من باب الأصل.

وأوضح أن الأصل هو العمل والمشاركة فى بناء الحضارة وعمارة الأرض والتربية والتعليم وحتى فى الجهاد، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَٱلَّٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا".

علي جمعة هل يجب أن تستأذن الزوجة في حال رغبتها بالعمل من مصر هل يجوز أن تعمل الزوجة دون إذن الست ملهاش إلا بيت زوجها حكم عمل المرأة عمل المرأة في الشرع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع

بعد قليل .. حسم مصير مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوما قويا بعد خسارة النهائي .. تفاصيل

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

بعد 20 دقيقة فقط.. شاومينج ينشر أسئلة وإجابات جيولوجيا الثانوية العامة على تليجرام

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

موضوعات متعلقة

ما معنى "أُحيط بثمره" في سورة الكهف ؟ د. علي جمعة يجيب

كيف يتم التأكد من صحة الحديث المنسوب لرسول الله؟ علي جمعة يجيب

"مُره أن يستغفر لك".. علي جمعة يكشف فضل دعاء الحاج لأقاربه قبل دخول بيته

هل يجوز دفع الزكاة للأم والأخت والخالة؟ عالم أزهري يجيب

الدعاء المستجاب لقضاء الحاجة بسرعة البرق .. أدركه بـ 8 كلمات

ماذا يفعل المصلي إذا أخطأ في قراءته أو نسي آية؟.. وما هي ضوابط التصحيح؟

عمل عظيم يعوض من ﻓﺎته اﻟﺤﺞ ﻭاﻟﻌﻤﺮﺓ .. يغفله كثيرون

النشرة الدينية .. أفضل صيغ الصلاة على النبي لحل الكرب .. و10 كلمات تفتح لك أبواب السماء

ترشيحاتنا

فيتش: استمرار زيادة السياح الوافدين بمتوسط نمو سنوي 5.4٪ في مصر

تعرف على مميزات MG RX-5 PLUS بالسوق المصرية | صور

أول رد فعل من رئيس اتحاد الكرة بعد خسارة المنتخب الأولمبي نهائي إفريقيا

ارتفاع صادرات إيران إلى دولة عربية بــ109٪ في ثلاثة أشهر فقط

مايا مرسي تبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد سبل دعم وتمكين المرأة

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| أمينة شلباية تثير الجدل بطريقتها في تناول طاجن البطاطس باللحمة

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

حان وقت العقاب|نهاية حزينة لقصة أطهر الطاهر مع الهلال السوداني.. ماذا حدث له؟

فيديو

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

مشهد لم يحدث من قبل.. سائق قطار بأوغندا يتجنب كارثة.. فيديو

رامي صبري يكشف تفاصيل في حياته الشخصية والفنية.. فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ