المحشي المصري يجذب سياح دهب.. البائعة أم منة أصبحت مشهورة في أوروبا

يجذب المحشي المصري سياح دهب وهم يشاهدونه بأشكال متنوعة “فلفل، وكرنب، وورق عنب، وكوسة، وباذنجان”، ولا يستطيعون مقاومة طعم ومذاق المحشي المصري وهم يشاهدون "أم منة"، بائعة الأكل البيتي، في ممشى دهب السياحي.

تقول منى محمد علي، الشهيرة بـ"أم منة"، إنها أصبحت مشهورة بالأكل البيتي المصري الذي أصبح يعشقه سياح دهب، مشيرة إلى أنها تعمل منذ سنوات، وهناك صحف فرنسية تناولت قصة وجبات المحشي المميزة التي تعدها.

وأضافت أن الأكل البيتي كله بالسمن البلدي، وتبيع بأسعار بسيطة للمصريين والأجانب، ومستعدة لإطعام من لا يملكون نقودا قائلة: "أي حد جاع في دهب وخلصت منه الفلوس وجبته عند أم منة".

وأوضحت أنها تستيقظ مبكرا وتجهز كل أنواع المحشي وتقف به على ممشى دهب تبيعه ساخنا، مشيرة إلى أن طعمه يجذب السياح ويجعلهم يعودون مرات أخرى لتذوق محشي "أم منة".

وأشارت أم منة إلى أن لديها صفحة على “فيس بوك” تسوق بها، ولديها خدمة توصيل للمنازل وتتلقى طلبات الاكل البيتي.

وذكرت أم منة أنها عند إعداد الطعام تبدأ باسم الله والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم وكل ما تتمناه الستر وأن تزور بيت الله الحرام وتحج.

https://fb.watch/lyNsZ1IbdH/?mibextid=RUbZ1f

محشي ام منة

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