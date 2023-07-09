عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحشي المصري يجذب سياح دهب.. البائعة أم منة أصبحت مشهورة في أوروبا

المحشي على ممشى دهب
المحشي على ممشى دهب

يجذب المحشي المصري سياح دهب وهم يشاهدونه بأشكال متنوعة “فلفل، وكرنب، وورق عنب، وكوسة، وباذنجان”، ولا يستطيعون مقاومة طعم ومذاق المحشي المصري وهم يشاهدون "أم منة"، بائعة الأكل البيتي، في ممشى دهب السياحي.

تقول منى محمد علي، الشهيرة بـ"أم منة"، إنها أصبحت مشهورة بالأكل البيتي المصري الذي أصبح يعشقه سياح دهب، مشيرة إلى أنها تعمل منذ سنوات، وهناك صحف فرنسية تناولت قصة وجبات المحشي  المميزة التي تعدها.

 وأضافت أن الأكل البيتي كله بالسمن البلدي، وتبيع بأسعار بسيطة  للمصريين والأجانب، ومستعدة لإطعام من لا يملكون نقودا قائلة: "أي حد جاع في دهب وخلصت منه الفلوس وجبته عند أم منة". 

وأوضحت أنها تستيقظ مبكرا وتجهز كل أنواع المحشي  وتقف به على ممشى دهب تبيعه ساخنا، مشيرة إلى أن طعمه يجذب السياح ويجعلهم يعودون مرات أخرى لتذوق محشي "أم منة".   

وأشارت أم منة إلى أن لديها صفحة على “فيس بوك” تسوق بها، ولديها خدمة توصيل للمنازل وتتلقى طلبات الاكل البيتي.

وذكرت أم منة أنها عند إعداد الطعام تبدأ باسم الله والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم وكل ما تتمناه الستر وأن تزور  بيت الله الحرام وتحج.

https://fb.watch/lyNsZ1IbdH/?mibextid=RUbZ1f

محشي ام منة

IMG_٢٠٢٣٠٧٠٣_٢٠٣٠٤٨
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٣_٢٠٣٠٤٨
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٣_٢٠٢٩٠٤
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٣_٢٠٢٩٠٤
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٣_٢٠١٦٥٦
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٣_٢٠١٦٥٦
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٣_٢٠١٤٢٧
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٣_٢٠١٤٢٧
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٣_٢٠١٠١٤
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٣_٢٠١٠١٤
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٣_٢٠٠٥١٠
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٣_٢٠٠٥١٠
محشي ام منة دهب السياح ممشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك .. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

الحق اشتري .. هدوء يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوما قويا بعد خسارة النهائي .. تفاصيل

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم .. شاب مصري يستدرج ثرية خليجيه ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

ضبط كميات من الجمبري والإستاكوزا منتهية الصلاحية بمطعم في دهب

دهب تتفوق على شرم الشيخ.. نسبة الاشغالات السياحية في جنوب سيناء تتجاوز الـ90%

ترشيحاتنا

حيوانات جديدة ومفتوحة بلا حواجز| 12 معلومة عن تطوير حديقة الحيوان

ليلة لا تنسى.. تامر حسنى يعلق على حفله بلبنان.. صور

إيه اليوم الحلو ده.. طلاب الشعبة الأدبية سعداء بامتحان علم النفس والاجتماع

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج.. شاهد

فابريزيو رومانو: أندية أوربية تسعى للتعاقد مع إبراهيم عادل.. تفاصيل

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

ابتعدي عنه قورا.. نوع من الصن بلوك منتشر بالأسواق يسبب سرطان الجلد

بسعر خرافي.. شاهد ياسمين صبري بإطلالة مميزة في أحدث ظهور بالسعودية

شاهد| أمينة شلباية تثير الجدل بطريقتها في تناول طاجن البطاطس باللحمة

فيديو

شاهد.. تصرف غريب من إيهاب توفيق داخل قبر علاء عبد الخالق

مقطع فيديو لأم تطالب بالعدالة لابنتها بعد قيام زوجها بتصرف صادم.. شاهد

الكاف كلمة السر.. الزمالك يقترب من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية «فيديوجراف»

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ