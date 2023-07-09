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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحماية دول المنطقة من الأخطار.. اعتماد مركز سعودي للأرصاد الجوية مكتبا إقليميا

صدى البلد

افادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد أن المنظمة العالمية للأرصاد تعتمد المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية السعودي مركزاً إقليمياً لدول المنطقة.

ويهدف المركز السعودي إلى حماية البيئة من الأخطار الطبيعية من خلال تنفيذ مراقبة الظواهر الغبارية والرملية في المملكة.

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هذا بالإضافة إلى التحذير من العواصف قبل حدوثها لاتخاذ جميع التدابير الوقائية والتخفيف من تأثيراتها.

المركز هو أحد مخرجات قمة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان، للإسهام في دفع جهود دعم البيئة والمناخ والاستدامة في المنطقة والعالم.

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