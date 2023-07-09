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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية.. انهيار أرضي في الصين ..والولايات المتحدة تدمر آخر أسلحتها الكيماوية

صدى البلد

إنقاذ 5 أشخاص وفقدان 9 آخرين إثر انهيار أرضي بوسط الصين

وزيرة الخزانة الأميركية: المحادثات مع الصين تضع العلاقات على «أسس أكثر صلابة»

بايدن يلتقي الملك تشارلز ورئيس الوزراء خلال زيارة لبريطانيا

الولايات المتحدة تدمر آخر أسلحتها الكيماوية 

 

اهتمت الصحف السعودية اليوم الأحد بعدة احداث عالمية ومحلية.

حيث اهتمت صحيفة الرياض بالحادث الذي وقع في الصين صباح اليوم، و أعلنت السلطات في الصين، اليوم الأحد، إنقاذ 5 أشخاص بعد انهيار أرضي تسببت فيه أمطار غزيرة وسط فيضانات ودرجات حرارة شديدة في أنحاء كثيرة من البلاد.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، جرى إنقاذ 5 أشخاص من تحت الأنقاض في موقع بناء طريق سريع بمقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث وقع الحادث أمس السبت، بينما لا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين.

وأوضحت وزارة الطوارئ الصينية أن الانهيار الأرضي الذي يزيد حجمه عن 500 ألف متر مكعب، وقع أمس السبت في حوالى الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي في مدينة ييتشانج بمقاطعة "هوبي" في موقع لبناء طريق سريع في قرية يويهشان، بمحافظة ووفنج ذاتية الحكم لقومية توجيا.

ووفقا لأحدث بيانات الوزارة تم إنقاذ ما مجموعه 5 أشخاص وإجلاء 17 شخصًا.

وتم نقل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الملاجئ وسط فيضانات غزيرة في شمال ووسط وجنوب شرق الصين، حيث تعتبر الفيضانات الموسمية أمرًا معتادًا في الصين، لكن ارتفاع منسوب المياه هذا العام رافقه فترات طويلة غير معتادة من درجات الحرارة المرتفعة.

 

واهتمت صحيفة الشرق الأوسط بآخر تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية ، وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الأحد، إن محادثاتها في بكين مع الكثير من كبار المسؤولين الحكوميين قد ساهمت في الدفع بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة من خلال وضعها على "أسس أكثر أمانا وصلابة".

 

وفي  ختام زيارتها لبكين والتي استمرت أربعة أيام، صرحت يلين بأنه "بشكل عام أعتقد أن اجتماعاتي الثنائية. شكلت خطوة إلى الأمام في جهودنا لوضع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على أسس أكثر صلابة".

 

وأضافت "أتوقع أن تساعد هذه الرحلة في بناء قناة مرنة ومثمرة للتواصل مع الفريق الاقتصادي الصيني الجديد"، بحسب وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

 

وتابعت قائلة إن "الساعات العشر التي قضتها في اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين الصينيين في الأيام القليلة الماضية كانت "مباشرة" و"مثمرة" وساعدت في تحقيق الاستقرار للعلاقات".

 

وافادت صحيفة الشرق الأوسط أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل  إلى بريطانيا اليوم الأحد في زيارة قصيرة يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء ريشي سوناك ويناقش قضايا تغير المناخ مع الملك تشارلز قبل قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقبلة.

وقال البيت الأبيض إن الزيارة تهدف إلى "زيادة تعزيز العلاقات الوثيقة بين بلدينا".

ويزور بايدن مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت يوم الاثنين لعقد اجتماع مع سوناك، وهو الاجتماع الخامس لهما خلال عدة أشهر وبعد شهر واحد فقط من اتفاق الاثنين في واشنطن على "إعلان الأطلسي" والعمل معا بشأن التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والمعادن المهمة.

 

ونقلت صحيفة عكاظ أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة، دمرت آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية، لتستكمل بذلك عملية بدأت في عام 1997 عندما وقّعت الاتفاقية العالمية لحظر هذه الأسلحة الفتاكة.

وقال بايدن في بيان "منذ أكثر من 30 عاماً، تعمل الولايات المتحدة بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية. اليوم أنا فخور بأن أعلن أن الولايات المتحدة دمرت بأمان الذخيرة الأخيرة في هذا المخزون، وهو ما يقرّبنا خطوة إلى الأمام نحو عالم خالٍ من أهوال الأسلحة الكيماوية".

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الجمعة، أن كل المخزونات المصرح عنها "تم تدميرها بشكل لا رجعة فيه"، وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، في بيان إن "إنجاز تدمير كل المخزونات المصرح عنها من الأسلحة الكيماوية هي محطة مهمة".

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