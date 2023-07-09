توريد 534457 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية محصول القمح الذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

من جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين، أن ما تم توريده من الأقماح بلغ 185 طنا و483 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم إلى 534457 طنا و520 كيلو قمح.

وقالت وكيلة وزارة التموين إنه يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات إعداد التقاوي، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.