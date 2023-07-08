أهالي «أبوشميس» بالشرقية يشكون من عطل بمواسير الري يتسبب في جفاف 1400 فدان

يناشد عدد من الأهالى بقرية ابو شميس بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية وزير الموارد المائية والرى من خليج الرى والذى يسمى بخليج النمرة والذى يبلغ طوله ٢ كيلو ويروى اكتر من 1400 فدان وحيث تم تغطية جزء منه بمواسير رى تحت الارض على نفقة الاهالى بالجهود الذاتية الا اأه بعد فترة من الزمن حدث تلف وعطل بها مما أدى إلى تعطل مرور المياه داخل المواسير لرى تلك الأراضي الزراعية والتى يبلغ عددها حوالى 1400 فدان تقريبا يخدمهم هذا الخليج المنكوب والتى بدأت تنجرف الأرض من تحت وتخرج مياه الرى من جميع أنحائه وجوانبه

ويناشد أهالي قرية أبوشميس سعود البحرية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية سرعة التحرك من المسئولين لعدم بوار هذه الأرض الزراعية مقدم الشكوي عن أهل القرية علاء الشبراوي للتواصل علي رقم 01004426660.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم