عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي «أبوشميس» بالشرقية يشكون من عطل بمواسير الري يتسبب في جفاف 1400 فدان

جفاف الأرض الزراعية
جفاف الأرض الزراعية

 يناشد عدد من الأهالى بقرية ابو شميس بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية  وزير الموارد المائية والرى من خليج الرى والذى يسمى بخليج النمرة والذى يبلغ طوله ٢ كيلو ويروى اكتر من 1400 فدان وحيث تم تغطية جزء منه بمواسير رى تحت الارض على نفقة الاهالى بالجهود الذاتية الا اأه بعد فترة من الزمن حدث تلف وعطل بها مما أدى إلى تعطل مرور المياه داخل المواسير لرى تلك الأراضي الزراعية والتى يبلغ عددها حوالى 1400 فدان تقريبا يخدمهم هذا الخليج المنكوب والتى بدأت تنجرف الأرض من تحت وتخرج مياه الرى من جميع أنحائه وجوانبه

ويناشد أهالي قرية أبوشميس سعود البحرية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية سرعة التحرك من المسئولين لعدم بوار هذه الأرض الزراعية مقدم الشكوي عن أهل القرية علاء الشبراوي للتواصل علي رقم 01004426660.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

الاراضي الزراعي المتابعة المستمرة الموارد المائية والري بمحافظة الشرقية بمركز الحسينية وزير الموارد المائية والرى يناشد يشكون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

صعب على الأهلي| تعليق مثير من خالد الغندور بشأن مباراة الاتحاد السكندري

سكتة قلبية .. وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

ترشيحاتنا

الداخلية تهدي أهالي سيوة وحدة مرور .. وأحمد موسى : ما شاء الله

باريس سان جيرمان يعلن رابع صفقاته الصيفية

أبو العينين: جلست مع برلمانيين في أوروبا وأمريكا لشرح حقيقة ما يحدث في مصر

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

الصحة تعلن عن وظائف خالية في 8 تخصصات

تسمم .. مي سليم تكشف تطورات الحالة الصحية لـ دانا حمدان |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي

بصور رومانسية..مروان محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته

تعرف على طرق علاج مسمار القدم بالأعشاب

ثلاث نجوم| قرار من كولر يجبر هؤلاء على الرحيل من الأهلي (ايه الحكاية)

فيديو

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ