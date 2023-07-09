بمشاركة الأهلي.. رئيس الكاف يعلن قرارا مفاجئا بشأن دوري السوبر الإفريقي

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تغيير مسمى بطولة دوري السوبر الإفريقي "كاف"، قبل فترة قصيرة من انطلاق النسخة الأولى.

وقال رئيس الكاف، في تصريحات أبرزتها شبكة "بي إن سبورتس":" بطولة السوبرليج ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل، كما تقرر رسمياً تغيير اسمها من دوري السوبر إلى الدوري الإفريقي لكرة القدم".

وأضاف: " ستكون البطولة هي الأفضل، بفضل وجود المزيد من الأموال والجوائز والمكافآت".



الأندية المشاركة:



ولم يكشف الكاف حتى الآن عن الأندية التي ستشارك في البطولة، ولكن وفقا لتقارير صحفية، ستقام بمشاركة 8 أندية في دوري السوبر الأفريقي وهي: الأهلى المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي، صن داونز الجنوب أفريقي، مازيمبي الكونغولي، بيترو أتلتيكو الأنجولي، سيمبا التنزاني، حورويا الغيني.