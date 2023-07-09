تستحق حبنا واحترامنا.. شام الذهبي تتغزل في زوج أصالة احتفالا بعيد ميلاده

احتفلت شام الذهبي، ابنه الفنانة أصالة، بعيد ميلاد زوج والدتها فائق حسن، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت شام الذهبي صورًا عائلية، وعلقت كاتبة: “كل عام وانت بخير يا اجمل رجل فالدنيا، من يوم مادخلت حياتنا و انا لاول مرة حسيت بالأمان على صولاتنا.”

وتابعت: “انت اجمل واحن واطيب رجل شفته بحياتي… انت نعمة و عوض ربي الغالية مش بس لصولا لالنا كلنا لان صولا تستحق حبك وانت تستحق حبنا واحترامنا و امتنانا لوجودك فحياتنا بحبك، اكيد بتعرف قديش”.

وحقق كليب سيد الغرام لـ الفنانة أصالة نصري، والفنانة أسماء لمنور، 30 ملايين و233 ألف مشاهدة بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يويتوب، في 23 ديسمبر الماضي.

كليب سيد الغرام لـ أصالة نصري وأسماء لمنور، من كلمات: محمد المغربي، ألحان: المهدي مزين.