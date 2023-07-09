الإمارات تفتتح مستشفى ميدانيا دعما للاجئي السودان في تشاد

افتتح سعيد الشامسي، سفير الإمارات لدى جمهورية تشاد، اليوم الأحد، المستشفى الميداني في مدينة أمدجراس التشادية دعما للاجئين من السودانيين هناك.

ويأتي افتتاح المستشفى الميداني الإماراتي يأتي تنفيذا لتوجيهات محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، بهدف دعم اللاجئين من الأشقاء السودانيين، وذلك بالتعاون المشترك بين ثلاث مؤسسات إنسانية إماراتية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.



وقال السفير الشامسي إن افتتاح المستشفى يأتي في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي المقدم من الإمارات للأشقاء السودانيين المتأثرين بالأوضاع الصعبة التي تسبب بها الصراع في السودان.



وأكد الدبلوماسي الإماراتي أن "إنشاء المستشفى يهدف إلى مد يد العون والمساندة والدعم الإنساني للحد من وطأة المعاناة التي يعيشها اللاجئون، وفي إطار الحرص الدائم على تقديم الخدمات الطبية الضرورية للمنكوبين والمتضررين وخصوصا للفئات الأكثر تأثرا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء".



يأتي ذلك ضمن المساعدات التي تقدمها الإمارات لدعم اللاجئين السودانيين، الذين تضرروا من ظروف الصراع الذي تشهده البلاد.