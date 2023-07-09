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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 161 محضراً وضبط طن لحوم فى حملة على محال الجزارة بالفيوم

لحوم فاسدة بالفيوم
لحوم فاسدة بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، عن تحرير 161 محضراً وضبط طن من اللحوم لمخالفة الاشتراطات الصحية والذبح خارج المجازر، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال حملات مكبرة على محال الجزارة وشوادر بيع اللحوم، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على محال الجزارة والشوادر ومنافذ بيع اللحوم، بنطاق قرى ومراكز المحافظة المختلفة، ضمت ممثلين عن مديريات الطب البيطري، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة، وسلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، وتم تنظيم عدد من الحملات المكبرة المشتركة، خلال شهر يونيه الماضى واجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من الاشتراطات الصحية للحوم المعروضة، حفاظاً على الصحة العامة، ومحاربة الذبح خارج المجازر.

وفي السياق نفسه، قال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملات التفتيشية والرقابية المشتركة على محال الجزارة والشوادر ومنافذ بيع اللحوم، أسفرت عن ضبط 1005كجم من اللحوم بمختلف المراكز والقرى، وتم تحرير 161 محضراً بشأنها لمخالفة الاشتراطات الصحية والذبح خارج المجازر الحكومية، بواقع 342 كجم من اللحوم تم ذبحها خارج المجازر وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 148 محضراً بشأنها، و663 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 13 محضراً بشأنها.

وأوضح، أنه قد تم ضبط 150 كجم من اللحوم بمركز الفيوم مذبوحة خارج المجازر صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 45 محضراً بشأنها، كما تم ضبط 582 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمركز نفسه، وتم تحرير 9 محاضر بشأنها، وفي مركز سنورس، تم ضبط 68 كجم من اللحوم مذبوحة خارج المجازر صالحة للاستهلاك، وتم تحرير 37 محضراً بشأنها، كما تم ضبط 7 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بشأنها.

وتابع مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنه في مركز طامية تم ضبط 81,750 كجم من اللحوم مذبوحة خارج المجازر، وتم تحرير 45 محضراً بشأنها، وفي مركز أبشواي تم تحرير 8 محاضر لضبط 16 كجم من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وفى مركز إطسا، تم ضبط 3 كجم من اللحوم تم ذبحها خارج المجازر، وتم تحرير عدد 3 محضر بشأنها، كما تم تحرير محضرين لضبط 24,25 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمركز نفسه، وفي مركز يوسف الصديق، تم ضبط 19 كجم من اللحوم مذبوحة خارج المجازر، وتم تحرير 10 محاضر بشأنها، كما تم ضبط 24 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحضر اللازم بشأنها.

 

 

 

 

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