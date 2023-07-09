طاقة النواب تناقش طلبات إحاطة حول مشاكل الكهرباء

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله خلال اجتماعها اليوم عدد من طلبات الإحاطة حول مشاكل الكهرباء بعدد من مناطق الجمهورية خلال اجتماعاتها اليوم بحضور ممثلي وزارة وشركات الكهرباء من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين ماضي، بشأن مشاكل شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد مع مزارعي الطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط والقوصية بمحافظة أسيوط.



وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع، بشأن قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج بإدراج عدد 2 محول كهرباء ضمن أعمال خطة العام المالي 2022 2021 ورغم ذلك أنه لم يتم التوريد والتركيب حتى الآن مما أدى لكثير من المشاكل والخسائر.



وتحدث النائب محمود الضبع مطالبا بضرورة تركيب المحولين بالأماكن المذكورة بمركز جهينة

وأكد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج أن المحولين لرفع جودة الكهرباء ولكن بعد التأخير في التركيب تم رفع مذكرة للمحافظ لأنه لم يتم تركيب المحولين وشكلت المحافظة لجنة للمتابعة مع الكهرباء ولكن الرأي الفني للكهرباء أنه لا يوجد تجمعات سكنية و لكن المحافظة ترحب بتركيب المحولين.

توصيل الكهرباء إلى مستشفى جامعة الأزهر الجديدة



وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء سليمان، حول عدم قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوصيل الكهرباء إلى مستشفى جامعة الأزهر الجديدة بمحافظة أسيوط.



وأكد حسام عوض الله أهمية جامعة الأزهر بأسيوط لما تقدمه من خدمات للمواطنين وحتى تقدم بشكل أفضل

وأشار إلى أن الجامعة توافق على التبرع بأرض المحول مطالبا بتطبيق القرار وحضور وزير الكهرباء وعمل المحطة لعمل موزع وتوفير التكلفة.



وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وجود خطة مستقبلية طموحة للاعتماد على الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية في المستقبل كبديل للطاقة التقليدية والأكثر صداقة للبيئة لتقليل الأضرار البيئية.

وأجلت اللجنة الطلب المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، حول حول كثرة الشكاوى المقدمة في المنطقة الصناعية غرب طهطا بمحافظة سوهاج بسبب ضعف التيار الكهربائي بها.

وقررت اللجنة تأجيل طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي بعد اعتذاره عن الحضور لسفره خارج مصر