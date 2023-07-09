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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أسواق المال العربية في مستهل تعاملات الأسبوع

أسواق المال العربية
أسواق المال العربية

تباينت أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأحد مستهل الأسبوع وقادت بورصة السعودية ارتفاعات البورصات الخليجية وشهدت بورصات مسقط والأردن تراجعا.

ونستعرض خلال السطور حركة أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقا دبي و أبوظبي إجازة أسبوعية اليوم ،ويستأنفوا تداولاتهم غدا الاثنين.

 

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 11.44 نقطة ليقفل عند مستوى 11609.35 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 317 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات حلواني إخواني، وأنعام القابضة، والمتحدة للتأمين، والجزيرة ريت، والزامل للصناعات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، ومجموعة فتيحي، وساسكو، والعربية، والتعاونية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 9.09% .


فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، والكيمائية ، والراجحي ريت الأولى هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وجمجوم فارما، والمطاحن الأولى، ومرافق ، والموارد هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 519.48 نقطة ليقفل عند مستوى 23629.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

وسط نمو 6 قطاعات.. المؤشر الأول بالسوق الكويتي يرتفع 0.37%

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات، اليوم الأحد على تباين؛ وسط نمو 6 قطاعات يتقدمها قطاع الخدمات الاستهلاكية.

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.37%، ونما "العام" 0.26%، كما زاد المؤشر الرئيسي 50 بواقع 0.08%، فيما انخفض الرئيسي وحيداً بـ 0.21% عن مستوي الخميس الماضي.

بلغت قيمة تداول بورصة الكويت 31.34 مليون دينار، وزعت على 184.39 مليون سهم، بتنفيذ 9.03 ألف صفقة.

 

وشهدت الجلسة نمو 6 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنحو 2.68%، بينما انخفضت 6 قطاعات يتقدمها المواد الأساسية بـ 1.66%، بينما استقر التكنولوجيا وحيداً.

وعلى مستوى الأسهم، تقدم "إيفا فنادق" القائمة الخضراء بـ8.58%، بينما جاء "السكب الكويتية" على رأس التراجعات 17.65%.


بورصة قطر ترتفع 0.25% عند الإغلاق بدعم 3 قطاعات
 

أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الأحد باللون الأخضر، بدعم نمو 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات.

ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.25% ليصل إلى النقطة 10270.89، رابحاً 25.31 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي.

ودعم أداء الجلسة نمو 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.41%، بينما تراجع 3 قطاعات وعلى رأسها التأمين بـ3.81%، فيما استقر الصناعة وحيداً.

وتقدم سهم "بيمة " الارتفاعات بـ 2.61%، بينما جاء "قطر وعمان" على رأس التراجعات بـ4.73.%

وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 265.84 مليون ريال، مقابل 483.69 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 106.79 مليون سهم، مقارنة بـ176.71 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.2 ألف صفقة.

 

البورصة المصرية تغلق على تراجع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.660 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 6.1 مليارات جنيه .
وانخفض مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 3.2% ليبلغ 16555.12 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة بلغت 6.9% مسجلًا 3134.35 نقطة، و تراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 6.38% لينهي التعاملات عند مستوى 4818.04 نقطة .

بورصة مسقط تغلق على انخفاض

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 4788.72 نقطة منخفضًا بـ1.4 نقطة وبنسبة 0.03 بالمائة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4790.15 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 3 ملايين، و124 ألفًا، و901 ريالًا عُمانيًا، منخفضة بنسبة 2ر5 بالمائة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و297 ألفًا و568 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.66%، لتصل عند مستوى 2454.76 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 11.8 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3525 صفقة.

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على تباين

قفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,954.44 نقطة بانخفاض بلغ قدره 4.81 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 750.05 نقطة بارتفاع بلغ قدره 0.48 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 888 ألفًا و211 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 77 ألفًا و106 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 30 صفقة.

أسواق المال العربية بورصة السعودية بورصة الكويت بورصة مسقط مؤشر

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