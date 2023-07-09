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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملبسوش بينك.. قصة تغريم أبطال فيلم Barbie في كواليس التصوير

أبطال فيلم Barbie
أبطال فيلم Barbie

كشف ريان جوسلينج بطل فيلم Barbie المقرر طرحه في السينمات العالمية يوم 20 يوليو الجاري، حقيقة تغريم فريق العمل لعدم ارتدائهم ملابس باللون الوردي “بينك” في كواليس التصوير. 

 

وقال ريان جوسلينج في لقاء مع مجلة people، إن مارجو روبي بطلة الفيلم فرضت يوما تجبر فيه الجميع على ارتداء ملابس وردية، ومن يخالف هذا الشرط يتم تغريمه. 

 

وأكد ريان جوسلينج، على أن مارجو روبي التي ظهرت خلال الحملة الدعائية لفيلمها الجديد Barbie بأشكال مختلفة من الملابس باللون الوردي، خصصت يوما واحدا في الأسبوع لكي يرتدي فيه الأبطال وفريق الإنتاج ملابس بينك، ومن يخالف ذلك، تحصل منه الغرامة بنفسها، وقررت أن تتبرع بها للجمعيات الخيرية. 

 

وكانت تصريحات بطل فيلم Barbie الذي يلعب شخصية كين، تأكيدا على أن مارجو روبي كانت تعيش في عالم باربي الشهير، وتتقمص الشخصية لهذا الحد. 

 

فيما اعتبر نجم هوليوود الشهير، التزام أبطال فيلم Barbie بارتداء ملابس باللون الوردي هو احترام للفكرة التي يعبر عنها العمل، والمجهود الذي بذلته مارجو روبي، وجريتا جيرويج المخرجة لخروجه بهذا الشكل. 

 

يعرض فيلم Barbie في السينمات العالمية بداية من 20 يوليو الجاري، ويشارك في بطولته كل من مخرجته جريتا جيرويج، إيما ماكي، ويل فيريل، سيمو ليو، مايكل كيرا وغيرهم. 

 

تدور أحداث فيلم Barbie حول شخصية باربي التي تطرد من عالم باربي لأن صفاتها أقل من المعايير المطلوبة، فتبدأ رحلتها في عالم البشر في محاولة للعثور على سعادتها الحقيقية. 

Barbie السينمات العالمية هوليوود نجم هوليوود مارجو روبي

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