خالد النبوي يهنئ ابنه نور يعيد ميلاده

هنأ الفنان خالد النبوي،، ابنه نور النبوي بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”.





ونشر خالد النبوي صورًا له بإطلالة انيقة، وعلق قائلا:"عيد ميلاد سعيد بينو دائما المس الأرض ويطير في السماء!".



يذكر أنه كشف الفنان خالد النبوي أن سر اختياره لتقديم شخصية الإمام الشافعي في مسلسل "رسالة الإمام" كونهاحدوتة مصرية نود أن نحكيها حتى لايحكيها أخرين على هواهم الشخصي.

وقال خالد النبوي: "رجل عاش بيننا سنوات طويلة وأصبحت عباراته على ألسنة الناس نرددها ولانعرف قائلها مثل"ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لاتفرج" بالاضافة لعنوانه منطقة الامام الشافعي الذي أصبح عنوانًاجغرافيًا.