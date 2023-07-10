ميمي عبد الرازق عن موقفه مع المصري: أنا مش زوج تحت الطلب.. فيديو

قال ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، إنه وجهازه المعاون يعملون يد واحدة منذ تولي المهمة، وسط حالة من الارتياح لدى لاعبي الفريق، وهو ما انعكس بالإيجاب على نتائج الفريق.

وأضاف عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المصري يمتلك جهاز فنى على أعلي مستوي، وشرف التواجد على رأس هذا الجهاز.

وأشار إلى أنه يرحب بالعمل داخل النادي المصري في أى منصب يُحدده مجلس إدارة النادي، إلا أنه لا يُفضل بأن يكون «زوج تحت الطلب» ويحصل على فرصته كاملة، بينما الفريق يستحق التقدير الإعلامي أكثر من ذلك.

واختتم تصريحاته، أنه يتمنى استمرار النتائج الإيجابية للفريق والتتويج بكأس الرابطة الذي يخوض فيه نهائي البطولة.

https://www.youtube.com/watch?v=Cg8WSmzg9OU