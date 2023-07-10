محامٍ بالنقض يكشف إمكانية ترشح مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك

علق محمد رشوان، محامي بالنقض، على قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، قائلا: الحكم الجديد يؤكد ما تم إصداره من احكام سابقة..والطعن على احكام القضاء حق للجميع".

وأضاف "محمد رشوان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن حكم عزل مرتضى منصور واجب النفاذ منذ المرة الأولى، ولكن وزارة الشباب انتظرت حدوث طعن، متابعا: الحكم يفيد بعزل رئيس نادي الزمالك من منصبه، والدعوة لحدوث انتخابات جديدة لرئاسة النادي.

وأكمل: وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لديهم مسئولية تنفيذ الحكم وعزل مرتضى منصور من منصبه، مشددا على أن مرتضى منصور لا يجوز له المشاركة في الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك.

ولفت إلى أن مرتضى منصور يجوز له المشاركة والترشح في انتخابات نادي الزمالك القادمة خلال عام 2025، ولكن لا يجوز له الترشح في الانتخابات التكميلية.