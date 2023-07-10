شبه المروحة السقف.. رد فعل ساخر من نجم الزمالك علي تصميم درع الدوري

شهد المؤتمر المنعقد لكشف تفاصيل الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز، الإعلان عن التصميم الجديد لدرع البطولة.

وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك تصريح علي لسان تامر عبدالحميد لاعب الزمالك السابق "تامر عبد الحميد عن درعالدوري الجديد ''شبه المروحة السقف ، وتصميمه يضحك''





واعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي انه: يتم تصنيع درع الدوري المصري الممتاز في إنجلترا حاليًا،وسيتم تسليمه لأول مرة لبطل النسخة المقبلة من الدوري.

وكشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن التصميم الجديد لدرع الدوري المصري خلال الموتمر الصحفي الذي اقيم امس .

واعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي انه: يتم تصنيع درع الدوري المصري الممتاز في إنجلترا حاليًا، وسيتم تسليمه لأول مرة لبطل النسخة المقبلة من الدوري.