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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبه المروحة السقف.. رد فعل ساخر من نجم الزمالك علي تصميم درع الدوري

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

شهد المؤتمر المنعقد لكشف تفاصيل الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز، الإعلان عن التصميم الجديد لدرع البطولة.

 

وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك تصريح علي لسان تامر عبدالحميد لاعب الزمالك السابق "تامر عبد الحميد عن درعالدوري الجديد ''شبه المروحة السقف ، وتصميمه يضحك''


 

واعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي انه: يتم تصنيع درع الدوري المصري الممتاز في إنجلترا حاليًا،وسيتم تسليمه لأول مرة لبطل النسخة المقبلة من الدوري.

وكشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن التصميم الجديد لدرع الدوري المصري خلال الموتمر الصحفي الذي اقيم امس .

واعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي انه: يتم تصنيع درع الدوري المصري الممتاز في إنجلترا حاليًا، وسيتم تسليمه لأول مرة لبطل النسخة المقبلة من الدوري.

أحمد دياب بطولة الدوري المصري الممتاز تامر عبد الحميد درع الدوري رئيس رابطة الأندية لاعب الزمالك مجدي عبد الغني نجم الزمالك

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