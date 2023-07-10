اتصدمت ومحستش بالأمان..عايدة رياض تكشف أسباب عدم استمرار زواجها من محرم فؤاد

قالت الفنانة عايدة رياض، إن زواجها من الفنان محرم فؤاد لم يستمر لأكثر من 13 سنة، موضحة أن هناك العديد من الأسباب لعدم إستمرار هذا الزواج و منها عدم إنجابها.

وأوضحت عايدة رياض، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على شاشة " الحياة" من تقديم الإعلامي "عمرو الليثي"، أنها لم ترفض الإنجاب و لكنها كانت تتمناه، و بالرغم من أن "فؤاد" قام بإنجاب طفل من زوجته الأولى لكنه كان يرفض الذهاب إلى الطبيب.

محرم فنان و زوج عظيم و رجل مصري بمعنى الكلمة

وعلقت عايدة رياض، " محرم فنان و زوج عظيم و رجل مصري صميم بما تحمله الكلمة"، مضيفة أنها بعشرتها معه صُدمت ببعض التصرفات و المواقف و كانت تشعر بعدم الأمان.

ونوهت، إلى أنها توقفت عن التمثيل بعد زواجها منه و لم تقبل بفيلم "الغول" و لم تقرأ سيناريو الفيلم، لافتة إلى أنه قام بمنعها عن التمثيل لعدة أسباب منها: فرق السن و غيرته و خوفه عليها.





