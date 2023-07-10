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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتصدمت ومحستش بالأمان..عايدة رياض تكشف أسباب عدم استمرار زواجها من محرم فؤاد

عايدة رياض و محرم
عايدة رياض و محرم فؤاد

قالت الفنانة عايدة رياض، إن زواجها من الفنان محرم فؤاد لم يستمر لأكثر من 13 سنة، موضحة أن هناك العديد من الأسباب لعدم إستمرار هذا الزواج و منها عدم إنجابها.

وأوضحت عايدة رياض، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على شاشة " الحياة" من تقديم الإعلامي "عمرو الليثي"، أنها لم ترفض الإنجاب و لكنها كانت تتمناه، و بالرغم من أن "فؤاد" قام بإنجاب طفل من زوجته الأولى لكنه كان يرفض الذهاب إلى الطبيب.

محرم فنان و زوج عظيم و رجل مصري بمعنى الكلمة

وعلقت عايدة رياض، " محرم فنان و زوج عظيم و رجل مصري صميم بما تحمله الكلمة"، مضيفة أنها بعشرتها معه صُدمت ببعض التصرفات و المواقف و كانت تشعر بعدم الأمان.

ونوهت، إلى أنها توقفت عن التمثيل بعد زواجها منه و لم تقبل بفيلم "الغول" و لم تقرأ سيناريو الفيلم، لافتة إلى أنه قام بمنعها عن التمثيل لعدة أسباب منها: فرق السن و غيرته و خوفه عليها. 
 

   
 

عايدة رياض محرم فؤاد التمثيل الغول زواج عايدة رياض و محرم فؤاد

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