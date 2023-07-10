الرابر ترافيس سكوت يحيي حفلا غنائيا أمام الأهرامات

يستعد الرابر ترافيس سكوت، لإحياء حفل غنائي أمام سفح الأهرامات يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري.

وتنوعت فئات تذاكر الحفل لـ فئتين الأولى Premium بـ 4 آلاف جنية، والثانية VIP Golden Circle بـ 6500 جنيه، وتم نفاذها خلال أقل من نصف ساعة من فتح باب حجز التذاكر.

ويمنع دخول الحفل لمن هم أقل من الـ 16 عاما وممنوع دخول الكاميرات، و ممنوع دخول حقائب حجمها أكبر من مقاس A4.

يذكر أن انفصلت الموديل كايلي جينر عن المغني الشهير ترافيس سكوت بعد عامين من عودتهما سويا ومحاولة استمرار علاقتهما العاطفية، بعد الانفصال في وقت سابق بسبب الخيانة.

حاولت كايلي جينر، إحياء علاقتها بترافيس سكوت، في فبراير 2020، وكانت بجانبه في أزمة حفله الذي راح ضحيته أعداد كبيرة من الجماهير التي عرفت بمأساة مهرجان أستروورلد.

حاولت كايلي جينر سيدة الأعمال الشابة التي اختيرت من قبل كأغني سيدة في العالم، استكمال علاقتها مع مغني الراب الشهير، وتربية ابنتهما ستورمي، وابنهما وولف ويبستر، الذي ولد في فبراير الماضي.

كايلي جينر شقيقة كيم كارداشيان كان من المفترض أن تذهب في رحلة مع ترافيس سكوت لكن انفصالهما حال دون ذلك، وتستمتع بوقتها حالا برفقة شقيقاتها.

وقبل الانفصال دعمت كايلي جينر، ترافيس سكوت في حفله بشهر ديسمبر الماضي في ميامي مع فيفتي سينت، وسينثيا بويش، وحرصت على تشجيعه قبل الصعود إلى المسرح.