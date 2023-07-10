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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دخل السجن.. معلومات لا تعرفها عن عمر الشريف في ذكرى وفاته

عمر الشريف
عمر الشريف

تحل اليوم الإثنين، ذكرى رحيل لورانس العرب عمر الشريف، نستعرض أبرز المعلومات عنه من خلال التقرير التالي:


ولد عمر الشريف 10 أبريل 1932، وخلال مشوار الفني الطويل،  تربي عمر الشريف على الديانة المسيحية بمذهبها الروماني الكاثوليكي والتحق بـ كلية فيكتوريا الإنجليزية بالإسكندرية حيث مارس الرياضة بانتظام ومنها بدأ شغفه بالتمثيل أيضًا،  ومنها إلى جامعة القاهرة، حيث درس الرياضيات والفيزياء.

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ندم عمر الشريف على العالمية وقال ":كان نفسي معملش لورانس العرب .. كان نفسي أفضل ممثل مصري متجوز وسعيد"، وعام 1962 كان ميعاد عمر الشريف مع الشهرة العالمية للمرة الأولى حين وقع اختيار المخرج الانجليزي (ديفيد لين) عليه للقيام بدور في فيلمه الجديد (لورانس العرب)، والذي يعد أحد أفضل الأعمال السينمائية العالمية ويُعد من أفضل ما أنتجته السينما البريطانية على الإطلاق .

بعد طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة، لم يتزوج ثانية منذ انفصاله عنها، لكنهما أنجبا  (طارق)، وله حفيدان هما (عمر) و(كريم).

وبرع في التمرد والتمثيل على والده بأنه بائع خائب لا رجا منه، فيقول "عمر الشريف" في حوار سابق له مع مجلة الموعد: "كنت أبيع الأخشاب بسعر أقل من ثمن البيع حتى أخذ والدي عني انطباع بأني فاشل في التجارة وأتمكن من الهروب من عالم التجارة".

دخل السجن عام 1962 قبل افتتاح العرض الخاص لفيلمه الشهير “لورنس العرب”، وقال  عمر الشريف : بمنتهى الصراحة لم يكن ممكنا أن أصدق ذلك أبدا، أن أذهب إلى هوليود ثم أمضى ليلتى الأولى فى السجن! لم يكن هذا منطقيا، خصوصا إذا لم تكن قد ارتكبت أى خطأ، لقد هبطت إلى هوليود بآمال كبيرة من أجل نجاح جديد، بعد أن انتهيت من فيلم « لورنس العرب» مع النجم بيتر أوتول


ترشح وحصد عدد من الجوائز، أهمها ترشحه لجائزة أوسكار أفضل ممثل دور مساعد عن دوره في فيلم لورانس العرب عام 1963، وهو من إخراج ديفيد لين، وبطولة أنتوني كوين، أليك جينيس، بيتر أوتول.

كما حصد عمر الشريف جائزتان لجولدن جلوب، عن دوره في نفس الفيلم "لورانس العرب"، الأولى أفصل ممثل، والثانية أفضل ممثل صاعد، وفي عام 2004 حصد جائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي، وغيرها عدد آخر من الجوائز التي نالهم عمر الشريف خلال مشواره الفني.

شارك عمر الشريف في أكثر من 100 عمل فني تنوع بين مسلسلات وأفلام، وتوفى عام 2015 عن عمر ناهز 83 عاما.
 

عمر الشريف لورانس العرب لورانس العرب عمر الشريف الكاثوليكي عمر الشريف وفاتن حمامة

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