عمرو أديب : عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك لأنه لا يصلح

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك قرار بعزل المستشار مرتضى منصور، من رئاسة نادي الزمالك لـ المرة الثانية، موضحًا :" كنت فاكر أنه قرار العزل الأول نهائي".

وأضاف عمرو أديب، خلال قناة إم بي سي مصر، أن الحكم الأخير يعتبر نهائي، وأنه بهذا القرار يعتبر عزل مرتضي من رئاسة الزمالك نهائي.

ولفت إلي أن وزارة الشباب و الرياضة هي من قدمت طعن، على قرار عز مرتضي منصور، منفعلا :" هي وزارة الشباب بتعمل كده له هو مفيش حد في مصر ينفع يبقى رئيس نادي الزمالك".

وأشار إلي أن إدارة الزمالك يجب أن تقوم بتعيين قائم بـ رئاسة نادي الزمالك، وأن قرار العزل لآن مرتضى لا يصلح لرئاسة نادي الزمالك.