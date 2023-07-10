عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يستقبل المنتخب الأولمبي بعد العودة من المغرب والتأهل لأوليمبياد باريس

صدى البلد

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، بعثة منتخبنا الأوليمبي بعد عودتها من المغرب، والحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أكد الدكتور أشرف صبحي في رسالته للاعبي المنتخب: "نستقبلكم اليوم كأبطال، لم تقصروا وأديتم ما عليكم، شكراً ليكم، ومستنينكم في باريس وتقديم أداء يشرف الدولة المصرية التي لا تبخل بجهد في الإهتمام بالرياضة والرياضيين، ننتظر منتخبنا الأولمبي في أولمبياد باريس من أجل تحقيق أفضل أداء وتحقيق مراكز متقدمة وليس تمثيلًا مشرفًا".


واستكمل الوزير : "فخور بكم إلي أبعد مدي، أظهرتهم أداء رجولي وشهامة منقطعة النظير، شرفتوا مصر وشرفتونا كلنا، كنا أمس في مؤتمر صحفي خاص بالدوري المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعبر عن قوة الدولة المصرية".

 

وتوجه الدكتور أشرف صبحي، بالشكر والتقدير للجهاز الفني للمنتخب بقيادة ميكالي الذي تعامل بمنتهي الإحترافية والحب مع لاعبي المنتخب، وأوصلهم للمستوي القتالي الذي ظهروا عليه خلال مباريات البطولة، وبخاصة، لعب المنتخب منقوص لاعبًا أمام المنتخب المغربي المباراة النهائية والتي أقيمت في المغرب.

 

ووعد وزير الشباب والرياضة، بتقديم كل سبل الدعم للمنتخبات المصرية على الصعيدين المادي والمعنوي، وذلك في مختلف المنافسات القادمة وعلي المدي البعيد أيضاً، بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات الرياضية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة غير مسبوقة، مشيرًا إلي أن التخطيط العلمي والإستراتيجية التى يتم العمل وفقا لها مع المنتخبات الوطنية، فضلًا عن توفير كل سُبل الدعم لها، أصبحت الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات كبيرة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المنتخب الأولمبي منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموت يفجع مصطفى قمر

زملكاوي وبشجع الأهلي| كامل الوزير يتحدث عن ميوله الكروية.. ويكشف حقيقة زيادة أسعار المواصلات

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في الصلاة دون سورة بعدها؟.. الإفتاء تجيب

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

داخل على 1800 جنيه فقط.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

ترشيحاتنا

مملكة الدلافين الدوارة في البحر الأحمر تستقطب عشاق الجمال لمصر من أنحاء العالم

الأرصاد تزف بشرى للمصيفين | وتعلن موعد استقرار الأمواج في المتوسط

حسني عبد اللطيف يبدأ مهام منصبه رئيسًا لـ مجلس القضاء الأعلى

للموظفين .. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه حال ارتكاب هذا الفعل

خاص.. الأهلي يكمل آخر خطوات صفقة انتقال إمام عاشور اليوم

بسبب الأهلي | شقيق إمام عاشور يثير الجدل بـ فيديو عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف طرق انتعاش العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين

فوتوشوب.. ناقد موضة يهاجم أصالة بسبب فستانها في المغرب

بإطلالة جريئة| نيكول سابا تثير الجدل في حمام السباحة

لو شوفتي المنظر ده ماتاكلهاش.. طبيبة تنشر صورا لصدور الدجاج مريضة بالضمور

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ