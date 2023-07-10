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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة ثلاثة أشخاص بالرصاص بسبب خلافات الجيرة بالبساتين

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شهدت منطقة البساتين مشاجرة بالأسلحة اسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بالرصاص بسبب خلافات الجيرة ، حيث تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على المتهمين تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وتبلغ لقسم شرطة البساتين من إحدى المستشفيات بإستقبالها ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية ورش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم .

بالانتقال وسؤال المصابين قرروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين 4 أشخاص آخرين ، مقيمون بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى عليهم بالضرب باستخدام "سلاح نارى" نتج عنه إصابتهم، ولاذو بالفرار .

تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 2 فرد خرطوش و 2 سلاح أبيض وطلقات نارية مختلفة الأعيرة والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

البساتين القاهرة خلافات الجيرة مباحث القاهرة مشاجرة بالاسلحة

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