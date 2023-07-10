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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة التنسيقية توافق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

هيام الطباخ عضو مجلس
هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

أعلنت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشر عدد الأعضاء بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقالت خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب " فكرة طال انتظار تنفيذها وتجربة فريدة لدعم العمل الأهلي في مصر، واتشرف أن أكون أحد أبناء لجنة التضامن الاجتماعي التي ناقشت هذا القانون داخلها ليخرج للجلسة العامة للبرلمان الآن.

وطالبت النائبة هيام الطباخ بتوحيد الصف والعمل بالكيف والكم المدروسين، والتركيز  على الفكر الاستثماري للعمل الأهلي، و قالت خلال الجلسة العامة " الأسئلة كثيرة  هل علي يد التحالف سنجد مشروعات تنموية.

وأَضافت " هل علي يد التحالف سنجد لأول مره حصر حقيقي للأسر الأكثر احتياجا ، و هل علي يد التحالف سنجد توعية مجتمعية بشكل مختلف ومتنوع.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الجلسة العامة للبرلمان رئيس مجلس النواب النائبة هيام الطباخ

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