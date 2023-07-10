عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العمل يتفقد المركز القومي للسلامة المهنية لمتابعة مستجدات التطوير.. صور

صدى البلد

تفقد وزير العمل حسن شحاتة؛ صباح اليوم  الإثنين؛ المركز القومي  للسلامة والصحة المهنية بميدان الحجاز، بمصر الجديدة ، للوقوف على أخر مستجدات التطوير والنهوض بالمركز المتخصص في قضايا السلامة والصحة المهنية بالشرق الأوسط ،والذي يعمل به 144 عاملا.                                                                      

كان الوزير  قد زار المركز عقب توليه حقيبة وزارة العمل نهاية العام الماضي 2022 ،ووجه بسرعة تطوير المناهج،  واللوائح المنظمة للمركز،وكذلك البنية التحتية ،بما يسمح له بالقيام بدوره ،ومهامه في دعم ملف السلامة والصحة المهنية الذي توليه الدولة المصرية أولوية كبيرة ،بإعتباره شرطا أساسيا من أجل بيئة عمل صحية ولائقة ،في كافة المنشأت .                                                              

وأشار الوزير - خلال جولته اليوم - إلى بحث إمكانية نقل مديرية عمل القاهرة من حلمية الزيتون إلى مقر المركز، وسرعة تحديث بعض الورش لتعظيم الاستفادة منها في عمليات تدريب مهني على مهن يحتاجها سوق العمل منها :الحاسب الآلي،والطاقة الشمسية ،والذكاء الاصطناعي،واللغات،والخياطة والتطريز ،وغيرها من المهن .

واستمع الوزير من أشرف مرزوق معاون الوزير ،والمشرف العام على المركز على أخر التطورات بشأن التوجيهات الخاصة بالتطوير ،والتي حدثت خلال الفترة القليلة الماضية ومنها،تطوير البنية التحتية للمركز من خلال بعض العمليات الإنشائية حيت يجرى الآن تطوير البوابة الرئيسية لمدخل المركز لتكون واجهة  تليق بإسم به،وكذلك تطوير حديقة ومدخل المركز،وتعديل اللوائح الخاصة بالعمل ،وتقيم نتائج التعديلات وكيف أثرت على أهداف و مجريات العمل وتقديم خدمة أفضل في مجال السلامة والصحة المهنية..

يذكر أنه تم  تأسس المركز بقرار  جمهوري رقم  932 سنة 1969 تحت إسم  المركز القومى لدراسات الأمن الصناعى، ثم عدل بالقرار رقم 333 لسنة 2003 بإسم المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل...ويختص المركز بمعاونة المنشأت علي إختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ،وايجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم الخدمات و الدعم الفني والتدريبي في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .                                             

 ويختص بوضع الخطط المركزية للبحوث و الدراسات في هذه المجالات ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة العمل بما يكفل النهوض بمستوي السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الانتاج البشرية و المادية..ويهدف المركز الي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل من خلال المحاور التالية :                                                                          

    1- عقد دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة " السويس - الأسكندرية - أسيوط".                                                       

2- عقد دورات تدريبية خارجية " بالمنشآت " بناءا علي طلبها .                                           

3- اجراء الدراسات الميدانية لمشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكية  لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها.                                                          

 4- تنظيم المؤتمرات المحلية والإقليمية لبحث مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمشاركة في المؤتمرات الخارجية التي تعقد لهذا الهدف.                                                            

 5- ترشيح الباحثين في بعثات عملية وعلمية للتخصص في مختلف علوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأساليب تطبيقها.                                       

 6- نشر الأبحاث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية التي تعمل في هذا المجال سواء داخل مصر أو خارجها.                                                

 7- تدريب مسؤولي السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت على الإشتراكات المطلوبة وتوعية العامل وصاحب العمل بتشريعات واشتراطات "الصحة المهنية "

IMG-20230710-WA0033
IMG-20230710-WA0033
IMG-20230710-WA0031
IMG-20230710-WA0031
IMG-20230710-WA0032
IMG-20230710-WA0032
IMG-20230710-WA0030
IMG-20230710-WA0030
IMG-20230710-WA0029
IMG-20230710-WA0029
IMG-20230710-WA0028
IMG-20230710-WA0028

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

بسبب الأهلي | شقيق إمام عاشور يثير الجدل بـ فيديو عن الزمالك

خططوا لاستهدافه بشارع الهرم| الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام.. والسبب “الإرهابي”

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

إعلامي: الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

شِربوا مع بعض وخنقه| طالب إعدادي يدفع حياته ثمن خيانة صديقه بحيلة شيطانية

كارثة مقبلة.. الأعلى للإعلام يحذر من هذا الأمر بالذكاء الاصطناعي

بعد إمام عاشور.. 4 عوامل تفسد مخطط الأهلي لخطف فتوح الزمالك

ب100 مليون دولار.. الزراعة: الإفراج عن 185 ألف طن أعلاف

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

جثة وسط الزراعات.. عامل يقتل سائق فى بنى سويف ويختبئ من الأمن بأسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقعة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد المانجو

كل ماتكبر تحلى.. بلية بطلة فيلم العفاريت بعمر 36 عاما.. شاهد

هبة قطب تكشف طرق انتعاش العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين

فوتوشوب.. ناقد موضة يهاجم أصالة بسبب فستانها في المغرب

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الاسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ