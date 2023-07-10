برنسة عبد الغني: نفسي أشتغل وأشرف زكي قالي أنتي مش خريجة معهد

كشفت برنسة عبد الغني عن أمنيتها الفترة المقبلة قائلة:' نفسي أزور النبي أنا حجيت مرة وعملت ١٢ عمرة لكن نفسي أزور الكعبة تاني، وفي الوسط الفني نفسي يشغلوني بدل ما هما مقعدني، ولجأت للدكتور أشرف زكي قالي انتي مش خريجة معهد قلتلوا بس انا خريجة خبرة.

وتابعت :' رضا عاشور وعبد المنعم معتوق وناصر الشرقاوي أكتر تلاتة بيشغلوني، والحمدلله ملجأتش لحد ومشغلنيش لكن بيتقالي مفيش حاجه تنفع لسنك فانا بقولهم سالوني قعدوني على هسار أو على فاكهه في كذا حاجه في الحارة.

معلومات عن برنسة عبد الغنى

1- برنسة عبد الغني -واحدة من أشهر الكومبارسات في السينما المصرية وشاركت للمرة الأولى في التمثيل عام 1971 في فيلم “فجر الإسلام”.

2- زوج شقيقتها السبب في دخولها مجال التمثيل لأنه كان يعمل كدوبلير للفنان الراحل رشدي أباظة، ووالدتها رفضت عملها في المهنة.

3- قالت في أحد البرامج لم أتوقع أن أكون نجمة في يوم من الأيام لأنني ست سمرا، ولي كاركتر معين وهذا حظي ونصيبي.

4- تخطى مجمل أعمالها الـ44 عملا، أشهرها فيلم «خالتي فرنسا»، و«كابتن هيما» ومسلسل «سلسال الدم».

5- تشعر بالضيق من كلمة «كومبارس» وتفضل استخدام كلمة «مجاميع» بديلا عنها لأنها كلمة أقيم من ذلك.