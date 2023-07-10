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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باعت كليتها لسبب خطير | كواليس صادمة في حياة أشهر كومبارس بالسينما

أشهر كومبارس بالسينما
أشهر كومبارس بالسينما

حلت برنسة عبد الغني، أشهر كومبارس في السينما ضيفة برنامج "المنسي" الذي تقدمه إنجي هشام بقناة "هي".

وقالت أثناء لقائها: "مريت بأزمات كتير أوي وأكبر أزمة بالنسبة لي كانت مرض والدتي وقتها بعت كليتي بـ10 آلاف جنيه ولم أتردد لحظة واحدة في بيع كليتي من أجل إنقاذ حياة أمي".

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وتابعت: “لو طلبوا عينيا كنت هديها لأمي، أنا والدي متوفى وأنا عندي سنتين واتربيت في وسط أخوالي في الدرب الأحمر والقلعة والمغربلين والحسين، وأمي محرمتنيش من حاجة وأنا صغيرة ودخلت المدرسة لحد تانية إعدادي وطلعت علشان كنت بساعدها في المطبخ لأنها كانت شيف مطبخ عند البشاوات الناس الشبعانة، وأنا عايشة بدعاها والرزق اللي بيجيلي ده بدعاء أمي”.

كما أضافت: "واللى من غير أم حاله يغم، حاطة لها صورتين في الصالة وأبص لها كده وأنا بصلي، وأقرأ لها الفاتحة وأقول لها إزيك يا أصيلة، ألاقي حد ضرب لي تليفون وجاي لي رزق، أمي كانت البركة والحنان والعطف، وأقوم الصبح ألاقيها حاطة لي كباية الشاي بلبن وحاطة لي كيكة وبسكوت وسميطة من الفرن علشان أغير ريقي، حسيت بكبر وعجز بعد لما أمي ماتت في 1997".

معلومات عن برنسة عبد الغنى 

1- برنسة عبد الغني -واحدة من أشهر الكومبارسات في السينما المصرية وشاركت للمرة الأولى في التمثيل عام 1971 في فيلم “فجر الإسلام”.

2- زوج شقيقتها السبب في دخولها مجال التمثيل لأنه كان يعمل كدوبلير للفنان الراحل رشدي أباظة، ووالدتها رفضت عملها في المهنة.

3- قالت في أحد البرامج لم أتوقع أن أكون نجمة في يوم من الأيام لأنني ست سمرا، ولي كاركتر معين وهذا حظي ونصيبي.

4- تخطى مجمل أعمالها الـ44 عملا، أشهرها فيلم «خالتي فرنسا»، و«كابتن هيما» ومسلسل «سلسال الدم».

5- تشعر بالضيق من كلمة «كومبارس» وتفضل استخدام كلمة «مجاميع» بديلا عنها لأنها كلمة أقيم من ذلك.

برنسة عبد الغني معلومات عن برنسة عبد الغنى الفنانة برنسة عبد الغني

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