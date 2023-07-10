أشهر كومبارس في السينما: بعت كليتي بـ 10 آلاف جنيه

حلت برنسة عبد الغني، أشهر كومبارس في السينما ضيفة برنامج "المنسي" الذي تقدمه إنجي هشام بقناة "هي".

وقالت أثناء لقائها: "مريت بأزمات كتير أوي وأكبر أزمة بالنسبة لي كانت مرض والدتي وقتها بعت كليتي بـ10 الأف جنية ولم أتردد لحظة واحدة في بيع كليتي من أجل إنقاذ حياة أمي".

وتابعت: “لو طلبوا عينيا كنت هديها لأمي، أنا والدي متوفى وأنا عندي سنتين واتربيت في سوط أخوالي في الدرب الأحمر والقلعة والمغربلين والحسين، وأمي محرمتنيش من حاجة وأنا صغيرة ودخلت المدرسة لحد تانية إعدادي وطلعت علشان كنت بساعدها في المطبخ لإنها كانت شيف مطبخ عند البشاوات الناس الشبعانة، وأنا عايشة بدعاها والرزق اللي بيجيلي ده بدعاء أمي”.

كما أضافت: "واللى من غير أم حاله يغم، حاطة لها صورتين في الصالة وأبص لها كده وأنا بصلي، وأقرأ لها الفاتحة وأقول لها إزيك يا أصيلة، ألاقي حد ضرب لي تليفون وجاي لي رزق، أمي كانت البركة والحنان والعطف، وأقوم الصبح ألاقيها حاطة لي كباية الشاي بلبن وحاطة لي كيكة وبسكوت وسميطة من الفرن علشان أغير ريقي، حسيت بكبر وعجز بعد لما أمي ماتت في 1997".