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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش هتصدق شكلها.. ياسمين عيد العزيز بملامح صادمة فى أحدث ظهور لها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

نشر خبير التجميل شريف طونيوس صورة جديدة تجمعة بالفنانة ياسمين عبد العزيز من أحدث جلسة تصوير لها. 

وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز بملامح شبابية متغيرة توقع البعض أنها “فوتوشوب”.

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أحدث ظهور لياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها، بعض الصور والفيديوهات الجديدة لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الأورنج، وهو ما كشف عن جمالها الطبيعى.

واعتمدت ياسمين عبد العزيز على وضع المكياج بلمسات بسيطة وتركت شعرها منسدلا.

وتتميز ياسمين عبد العزيز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ياسمين عبد العزيز أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وأعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز تضامنها مع حملة مقاطعة المنتجات السويدية، بسبب حرق المصحف الشريف في السويد.

وشاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات “إنستجرام”، تعلن خلالها تضامنها حملة مقاطعة المنتجات السويدية.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل “ضرب نار”، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة “سينرجى” ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، ماجد المصري، وهدى الأتربى، وسهير المرشدى، ودنيا المصرى، وإسراء رخا، وأحمد غزى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى وآخرين. 

قصة مسلسل “ضرب نار” 

مسلسل «ضرب نار» الحلقة الأولى تدور أحداثها في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابرالكوماندا، يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.

الفنانة ياسمين عبد العزيز قصة مسلسل ضرب نار ياسمين عبدالعزيز ياسمين عيد العزيز ياسمين عبد العزيز

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